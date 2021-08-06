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الأمير الوليد بن طلال يتكفل بصفقة بيريرا

منذ 48 دقيقة
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الأمير الوليد بن طلال يتكفل بصفقة بيريرا

ماجد محمد (صدى):
قرر عضو شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال عن التكفل بصفقة نجم ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، البرازيلي ماثيوس بيريرا.

وكشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الجمعة، تفاصيل عقد بيريرا مع الهلال، موجهًا في الوقت ذاته الشكر للأمير الوليد بن طلال على تكفله بقيمة الصفقة.

وقال الصويلحي: “خمسة مواسم مدة عقد الساحر البرازيلي مع كبير آسيا، صفقة زرقاء عظيمة ومدوية في الشرق الأوسط قادها بهدوء .. ونجاح .. وإصرار .. الرئيس العظيم فهد بن سعد بن نافل”.

وأضاف الصويلحي : “الداعم العاشق الأمير الوليد بن طلال تكفل بصفقة التعاقد الكبرى مع النجم ماتيوس بيريرا يستحق أبو خالد منا جميعًا المشاركة هنا”، وأطلق هاشتاق شكرًا الوليد بن طلال وطالب الجماهير بالتفاعل معه.

الهلال
الأمير الوليد بن طلال
ويست بروميتش

التعليقات

كووووووك
كووووووك عدد التعليقات : 2
منذ 18 دقيقة
فلوسنا الي تتمتع فيها انت وغيرك ماراح نسامحك فيها امام الله عز وجل وراح نحاسبك وراح يحاسبك ايضا رب العالمين خل الاعبين ينفعونك
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 668
منذ 7 دقائق
كووووووك الي يسمعك يقول انة سارق فلوس ابوك يارخمة هاذا ابوخالد يعني الوليد يساوي فلوووووووس تشتريك وتشتري طوايف هلك يا رخمة

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أحدث التعليقات

شيخين1
كووووووك الي يسمعك يقول انة سارق فلوس ابوك يارخمة هاذا ابوخالد يعني الوليد يساوي فلوووووووس تشتريك وتشتري طوايف هلك يا رخمة
محمد
الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنه
كووووووك
فلوسنا الي تتمتع فيها انت وغيرك ماراح نسامحك فيها امام الله عز وجل وراح نحاسبك وراح يحاسبك ايضا رب العالمين خل الاعبين ينفعونك
خالد الزياني
اصرف لكم تغيروا بدل الهلال ٢ بالقمر الهلالي لانه ماله مثيل ويمكن بتغير الاسم تتغير نظرتهم وينسوا الهلال ويلحقونه بالبطولات😘😘😘😘
لللل
اختلفو الاطباء والعلماء رابح وعبدالمجيد هل الكرونا جايحه ام فيروس

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