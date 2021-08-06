الأمير الوليد بن طلال يتكفل بصفقة بيريرا

ماجد محمد (صدى):
قرر عضو شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال عن التكفل بصفقة نجم ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، البرازيلي ماثيوس بيريرا.
وكشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الجمعة، تفاصيل عقد بيريرا مع الهلال، موجهًا في الوقت ذاته الشكر للأمير الوليد بن طلال على تكفله بقيمة الصفقة.
وقال الصويلحي: “خمسة مواسم مدة عقد الساحر البرازيلي مع كبير آسيا، صفقة زرقاء عظيمة ومدوية في الشرق الأوسط قادها بهدوء .. ونجاح .. وإصرار .. الرئيس العظيم فهد بن سعد بن نافل”.
وأضاف الصويلحي : “الداعم العاشق الأمير الوليد بن طلال تكفل بصفقة التعاقد الكبرى مع النجم ماتيوس بيريرا يستحق أبو خالد منا جميعًا المشاركة هنا”، وأطلق هاشتاق شكرًا الوليد بن طلال وطالب الجماهير بالتفاعل معه.