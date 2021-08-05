أطعمة يجب الابتعاد عنها عند التخطيط للإنجاب

أميرة خالد (صدى):
أجرى العلماء الأبحاث حول الأنماط الغذائية والأطعمة المحددة التي يجب على الآباء والأمهات الذين يخططون للإنجاب أن يفكروا في إضافتها أو إزالتها من نمط حياتهم.
وقال العلماء أن تناول النوع المناسب من الطعام يساعد على تعزيز مناعتك وخصوبتك أيضاً، والأمر ينطبق على بعض الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها فهي تقلل فرصة حدوث الحمل.
وأشارت الأبحاث الحالية إلى أن الاستهلاك العالي من اللحوم الحمراء والمعالجة، مثل اللحم البقري ولحم الخنزير المقدد والنقانق، من المحتمل أن تسبب العقم للأشخاص من جميع الأجناس.
وأضاف أن الرجال الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم المصنعة لديهم حيوانات منوية أضعف وعدد وحركة أقل مقارنةً بالرجال الذين تناولوا الأسماك بدلا من ذلك.
وتحتوي اللحوم الحمراء والمعالجة أيضًا على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة، التي ترتبط بانخفاض الخصوبة.
وكشقت بعض الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات فائقة المعالجة، بما في ذلك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI)، قد تؤدي إلى انخفاض الخصوبة لدى بعض الأشخاص.
وتتضمن بعض الأمثلة على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع الخبز الأبيض والمعكرونة، إضافة إلى البسكويت الأبيض والحلويات والمخبوزات وغيرها من الأطعمة المعبأة والوجبات الخفيفة.
ووجدت إحدى المراجعات أن الاستبدال بالأطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي أطعمةً ذات مؤشر سكري منخفض، قد يساعد في تحسين خصوبة الإناث.
وتحتوي المخبوزات وغيرها من الحلويات المقلية والمعالجة للغاية على كميات ضئيلة من الدهون المتحولة، التي يرتبط تناولها بكميات كبيرة بضعف الخصوبة، ومحتوى الدهون في منتجات الألبان.