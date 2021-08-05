عامل ديلفري يقتل والدته بعد ضبطها مع عشيقها أثناء توصيله وجبة سمك

القاهرة (صدى):
أقدم عامل ديلفري في مصر على قتل والدته بعد ضبطها برفقة عشيقها أثناء توصيله وجبة سمك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
وقال المتهم نجل القتيلة" قبل الحادث بيوم كنت متواجد بمطعم أسماك اعمل به بسيارتي لتوصيل الأسماك الجاهزة للمنازل، وخلال تواجدي بهذا المطعم طلب مني مالك المطعم توصيل وجبات أسماك إلى أحد المنازل بحي فيصل لأنني من أبناء حي فيصل وأعرف العناوين به جيدا، وعندما شاهدت العنوان اكتشفت أنه منزل والدتي التي تعيش بمفردها به والذي كنت اعلم في السابق انها ليست موجودة به لسفرها بعملها".
وأضاف المتهم " عندما فتحت والدته باب شقتها لتسلم الوجبات فوجئت بتواجد شخص وهو ما صدمني في أمي، ودارت مشادات وذهبوا الي المأذون لتزويجهم ولكن تم اكتشاف انه لايجوز زواج والدته لانه لم يمر 90 يوما علي طلاقها من زوجها السابق".
وذهب الشاب إلى منزل أمه في اليوم التالى بعد فشله في تزويجها وقام بضربها علي راسها ثم قام بخنقها ثم ادعي أنه عثر علي والدته مقتولة داخل منزلها.
وكشفت التحريات أن نجل القتيلة هو الذي ارتكب الجريمة وتم ضبطه، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بمعاقبته بالإعدام شنقا لتورطه في قتل والدته عمدا.