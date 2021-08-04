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تفاصيل أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بلوائح الراديو الدولية

منذ ساعة
1290
تفاصيل أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بلوائح الراديو الدولية

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أبرز التحديثات بلوائح الراديو الدولية التي وافق مجلس الوزراء، وأهميتها في تمكين الجيل الحديث من التقنيات اللاسلكية.

وذكرت أن التحديثات تتضمن إضافة نطاقات ترددية لتقنيات الجيل الخامس 5G، وإضافة نطاقات ترددية لتقنيات المنصات عالية الارتفاع HAPS،ومراجعة أنظمة الشبكات المحلية الراديوية WIFI، وتحديث تنظيمات استخدام الطيف الترددي لأنظمة النقل الذكية ITS.

وأكدت أن هذه التحديثات ستساهم في تمكين تقنيات الجيل الخامس، وزيادة معدل سرعات الإنترنت، وتعزيز أمن وسلامة مستخدمي أنظمة النقل.

هيئة الاتصالات
تقنية المعلومات
الإنترنت
الجيل الخامس
لوائح الراديو الدولية

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يقومه يالسلامه
ابو نيرسيان
والله استاثبو برشاش هههههه
ابو نيرسيان
والله تجيبون الهم والغم والعله كبيركم صغيركم الا العجز الامهات ذولا غير الله يرزقنا برهم
ع. س. ع
اقول راح في الرجلين الغنوشة
ع. س. ع
الى مزبلة التاريخ يا خائن

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