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عمر الجاسر يجري عملية لاستئصال ورم بالمخ

منذ 10 دقائق
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عمر الجاسر يجري عملية لاستئصال ورم بالمخ

الرياض (صدى):
يخضع الممثل والمخرج عمر جاسم، الخميس القادم، لعملية جراحية لاستئصال ورم بالمخ، بأحد المستشفيات بالمملكة.

وطالب الفنان الكويتي طارق العلي، جمهوره ومتابعيه بالتوجه إلى أحد المستشفيات في جدة من أجل التبرع بالدم إلى المخرج عمر الجاسر، الذي يحتاجه من أجل إجراء العملية الجراحية.

وقال العلي: "الاخوة والاصدقاء في المملكة العربية السعودية، سيتم ان شاء الله اجراء عملية للدكتور عمر الجاسر يوم الخميس بمستشفي التخصصي، لذلك محتاجين متبرعين بالدم من أي فصيلة لأخونا عمر الجاسر بمستشفى التخصصي بجدة.. رقم الملف 5374928.. المختبر من 8 صباحاً الى 7 مساء".

وقبل شهر أعلن الفنان فايز المالكي عن إصابة الجاسر بورم في المخ، وطالب المستشار تركي آل الشيخ، بالتدخل لإنقاذه، وسريعا تفاعل مع حالة الممثل عمر الجاسر، مؤكدا أنه سيفعل ما باستطاعته تجاهه.

المملكة
عملية
ورم
عمر الجاسر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 12
منذ 3 دقائق
الله يشفيه و يعافيه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو عمار
طيب ايهما يجب تغطيته الشعر او وجهه المراءه ؟ من يثير الفتنه الشعر او الوجهه ؟
ابو عمار
نقاش بيزنطي
ابو عمار
عيونها مو بطاله الله يجيب نصيبها
ابو عمار
معقوله الماء حار

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