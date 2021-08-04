عمر الجاسر يجري عملية لاستئصال ورم بالمخ

الرياض (صدى):
يخضع الممثل والمخرج عمر جاسم، الخميس القادم، لعملية جراحية لاستئصال ورم بالمخ، بأحد المستشفيات بالمملكة.
وطالب الفنان الكويتي طارق العلي، جمهوره ومتابعيه بالتوجه إلى أحد المستشفيات في جدة من أجل التبرع بالدم إلى المخرج عمر الجاسر، الذي يحتاجه من أجل إجراء العملية الجراحية.
وقال العلي: "الاخوة والاصدقاء في المملكة العربية السعودية، سيتم ان شاء الله اجراء عملية للدكتور عمر الجاسر يوم الخميس بمستشفي التخصصي، لذلك محتاجين متبرعين بالدم من أي فصيلة لأخونا عمر الجاسر بمستشفى التخصصي بجدة.. رقم الملف 5374928.. المختبر من 8 صباحاً الى 7 مساء".
وقبل شهر أعلن الفنان فايز المالكي عن إصابة الجاسر بورم في المخ، وطالب المستشار تركي آل الشيخ، بالتدخل لإنقاذه، وسريعا تفاعل مع حالة الممثل عمر الجاسر، مؤكدا أنه سيفعل ما باستطاعته تجاهه.