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بالفيديو.. "سيف الشمري" يكشف تفاصيل إنقاذه لعائلة في حفر الباطن

منذ ساعة
11149
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بالفيديو.. "سيف الشمري" يكشف تفاصيل إنقاذه لعائلة في حفر الباطن

الرياض (صدى):
كشف المواطن "سيف الشمري" تفاصيل إنقاذه لعائلة في حفر الباطن بعد انزلاق سيارتهم فجأة باتجاه طريق عام

قال الشمري لقناة " العربية " إن الحادث كان في حي المحمدية على طريق أبو بكر الصديق حيث كان عائد من النادي وشاهد. السيارة ترجع للخلف .

وأضاف : فتحت الباب الأمامي وأوقفت السيارة في الوقت المناسب ولله الحمد انه تم إيقاف السيارة حيث أن طريق أبو بكر الصديق مزدحم خاصة في هذه الفترة.

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو متداول، أظهر سيارة متوقفة تتحرك إلى الخلف بشكل مفاجئ نحو شارع عام، بعد نزول قائدها منها.

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حفر الباطن
الشمري
طريق ابو بكر الصديق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131464
منذ 7 دقائق
جزاه الله خير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مما يعني زيادة الإرهابيون اليهود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم واخزاهم باالدارين ، هذولا عبيد طواغيت إيران المجوس ، عليهم لعنات الله تترى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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