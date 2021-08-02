نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. حزب الله وراء محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المضبوطة إلى المملكة

منذ ساعة
1776
بالفيديو.. حزب الله وراء محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المضبوطة إلى المملكة

الرياض (صدى):
كشف مصدر أن مليشيا حزب الله اللبناني يقف وراء محاولة تهريب أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون التي ضبطتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وقال المصدر أن حزب الله دأب في الآونة الأخيرة على تهريب حبوب الكبتاجون عبر عدة محطات دولية قبل إيصالها إلى المملكة؛ بهدف تشتيت الأنظار الأمنية، بحسب الإخبارية.

وفي وقت سابق ، تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولة تهريب أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية "حبوب كاكاو" وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.

المملكة
حزب الله
حبوب الكبتاجون

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

7UP
وش قصة الكويت والمسيحية ؟؟؟؟؟ ذا مو اول واحد
صنيان
اشمه
صنيان
يالبية بس
قرم
بيض الله وجهه. والدفاع المدني ،وينه؟؟؟ وطيارات الدفاع المدني وينها؟ وزوارق الدفاع المدني؟ وغواصين الدفاع المدني؟
اللهو البرى
مؤمن اسم كان يجب أن يكون صفة لمَوصوف ماأجمل اسم مؤمن.. لكن شوفوا التناقض..

أخر الأخبار

شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية
شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية
منذ 16 دقيقة 1477
"أرامكو السعودية" تنفي مزاعم دخولها في أنشطة البيتكوين
"أرامكو السعودية" تنفي مزاعم دخولها في أنشطة البيتكوين
منذ 26 دقيقة 1389
بالفيديو.. دانا طويرش تلمح لخطوبة عهود العنزي
بالفيديو.. دانا طويرش تلمح لخطوبة عهود العنزي
منذ 30 دقيقة 669
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في جدة
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في جدة
منذ 36 دقيقة 1509
صوت الحكمة: قرار "العدل الأوروبية" بحظر الحجاب انتهاك لحقوق المسلمات
صوت الحكمة: قرار "العدل الأوروبية" بحظر الحجاب انتهاك لحقوق المسلمات
منذ 55 دقيقة 1629
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
منذ ساعة 1595
بالفيديو.. حزب الله وراء محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المضبوطة إلى المملكة
بالفيديو.. حزب الله وراء محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المضبوطة إلى المملكة
منذ ساعة 1776
تجمع الرياض الصحي يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية
تجمع الرياض الصحي يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية
منذ ساعة 1521
امرأة تخفي جثث متحللة لأبناء أخواتها في سيارتها
امرأة تخفي جثث متحللة لأبناء أخواتها في سيارتها
منذ ساعة 958
بالفيديو.. سيارة "شاص" تنقذ عائلة من السيول في بيشة
بالفيديو.. سيارة "شاص" تنقذ عائلة من السيول في بيشة
منذ ساعة 2071