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"الجمارك" تحبط تهريب أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إرسالية "كاكاو"

منذ 30 دقيقة
1707
"الجمارك" تحبط تهريب أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إرسالية "كاكاو"

الرياض (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (8.735.000) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "حبوب كاكاو"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية داخل أكياس "حبوب الكاكاو".

وأضافت الهيئة أنه بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم ثلاثة أشخاص.

وأكدت الهيئة أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وتقف عبر منافذها البرية والبحرية والجوية بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة.

وأشارت إلى أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن الوطن ومقدراته، إلى جانب حرصها التام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات.

 

تهريب
ميناء جدة الإسلامي
الكبتاجون
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
ياويلك ايتها الانثى من ذكر الحصان اياك والركوب على ذكر الحصان الأفضل الركوب على انثى الفرس
gharmalah
سلامات . قيمة اربعة اشهر اشتراك تعادل اشتراك في بي ان مدة سنة . go box قال
ط 🍹🍹🍹
للأسف هذا اللاعب نكية على دفاع ألأهلي ولايزالون يجددون له ؟!!! المفروض ينهون علاقتهم فيه ولايصدقون مدير اعماله بأن النصر او الهلال يرغب في...
كجمغلو
يا كثر الاشخاص المعتلين عقليا في الشوارع الله يشفيهم
زائر
ههههه هههه ه ه ه ههههاي

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