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عبدالعزيز المريسل : الصحف الهلالية كذبت هذا الخبر
منذ 13 ساعة
932
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التعليقات
أرانب السعوديه
عدد التعليقات : 4
منذ 31 دقيقة
ونحن واثقين من أنفسنا باليقين أن عبدالعزيز المريسيل أكبر كاذب بالسعودية وأرانبه لا تنتهي !!!
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أحدث التعليقات
زاير الشمالي
وللناس فيما يعشقون مذاهـبُ
رااايق
الله يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها ويرحم أموات المسلمين ***
جاس
ادفع فلوس علشان اشوف حمد الله يتف ويخنق سلطان الغنام 🤣
خالد
مالها دخل البنت ... قاعده تربط حبل الجزمه ..وجاها هالمطفوق يبغي يسوي حركه ودبغها .
خالد
عندي خالتي مولعه بشراء المواعين والزمزميات .... بالبيت عندها مستودعين مليانات .... وعشاهم من المطعم
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