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أهم الطرق الصحيحة للحفاظ على صحة القلب

منذ ساعة
1711
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أهم الطرق الصحيحة للحفاظ على صحة القلب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتعرض البعض للسكتة القلبية المفاجئة بسبب الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب والتنفس والوعي، وهو ناتج عن اضطراب كهربائي في القلب يؤدي إلى تعطل عملية الضخ ، مما يعيق تدفق الدم إلى الجسم.

ويمكن أن يؤدي توقف القلب المفاجئ عن العمل ، إلى نقص الدم المؤكسج بسبب السكتة القلبية إلى تلف الدماغ أو الموت في غضون دقائق قليلة، لذلك ، أثناء مساعدة شخص فاقد للوعي ، يكون للوقت أهمية قصوى.

ومن أهم الطرق الصحيحة للحفاظ على صحة القلب وهي

تناول نظام غذائي صحي للقلب

يجب على المرء أن يتجنب الأطعمة الزيتية والسكرية عالية الكوليسترول قدر الإمكان وأن تشمل الحبوب الصحية والخضروات والأطعمة الغنية بالأوميغا 3 في نظامك الغذائي.

ممارسة الرياضة بانتظام

يجب تشجيع النشاط البدني بقوة سواء في المنزل أو في المناطق الخارجية ذات المساحات الاجتماعية وسيؤدي أيضًا إلى تحسين الرفاهية، يجب على المرء أن يقضي 30-45 دقيقة من النشاط البدني كل يوم من أجل صحة أفضل وتجنب الاصابة بالسكتة القلبية.

إدارة التوتر والرفاهية العقلية

لإدارة الإجهاد ، يجب على المرء أن يجعل ممارسة اليوجا يوميًا ، جزءًا من روتينك. مارس البراناياما والتأمل لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم لمنع السكتة القلبية.

التوقف عن تعاطي التبغ والشرب

الإقلاع عن التدخين والكحول ليس بالأمر السهل دائمًا. يجب على المرء تجنب استخدامها لأنها تؤدي إلى مشاكل صحي.

ممارسة الرياضة
صحة القلب
السكتة القلبية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131327
منذ 12 دقيقة
معلومات مهمه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله .. .. وهل و غبي لدرجة ان يتلع الثعبان ....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
من حظه إما نعمة عليه او نِقمه .. الله أعلم ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي حلو ..

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