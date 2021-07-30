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أزهري: كثرة السكان سبب قتل الزوجات لأزواجهن في مصر

منذ 17 دقيقة
160
أزهري: كثرة السكان سبب قتل الزوجات لأزواجهن في مصر

القاهرة (صدى):
تشهد مصر في الآونة الأخيرة عدد من جرائم قتل الزوجات لأزواجهن بطرق بشعة، الأمر الذي أصبح أشبه بالظاهرة.

وفي هذا السياق، أرجع أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر في مصر الدكتور أحمد كريمة، سبب كثرة تلك الجرائم إلى عدة أسباب من بينها الزيادة السكانية.

وقال كريمة: "الجريمة قديمة قدم البشرية، وأول جريمة قتل حدثت بين أخوين، وكانت هناك مؤامرة لإزهاق روح سيدنا يوسف من أخوته".

وتابع: " زيادة الجرائم ناتج من كثرة السكان، وضعف الدين، وتراجع مكارم الأخلاق، أصبح هناك استهانة بالدماء".

وأشار إلى أن جرائم قتل الزوجات لأزواجهن لم تصل للظاهرة، وهي عبارة عن حوادث فردية، ولكنها غريبة على طبيعة الشعب المصري -على حد قوله-.

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مصر

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أحدث التعليقات

مرفت هاشم فلاته
يارب القى وظيفه
ابو محمد 😎 ✍️
حبطووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
افاا ياالملك ياابن الملوك ديكوك النماره وذللوك ..
زائر
لا تستغرب مادام وزير الرياضة عبدالعزيز لا يهش ولا ينش ولا رئيس الاتحاد ..غريبه !!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..

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