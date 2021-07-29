وزير الطاقة: المنتدى الاقتصادي يهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المنتدى الاقتصادي يهدف لتحقيق استراتيجيات رؤية المملكة 2030 ووضعت فيه العديد من الجهود.
وقال "الأمير عبدالعزيز" في كلمته: "المنتدى الاقتصادي الدولي في مقدمة الاقتصادية الدولية واؤكد على الجهود التي وضعت في هذا المنتدى للوصول إلى التقنية واستخدامها لتحقيق استراتيجية الرؤية 2030".
وتابع وزيرالطاقة: "المملكة فخورة باستضافة مراكز الطاقة والشراكات ومركز الثورة الصناعية الرابعة وتحول أساسيات الحياة البشرية وتجعلها أكثر اتصالاً والمملكة والتغييرات غير المسبوق فيها جلبت نتائج كبيرة والقطاعات التي تقودها كثيرة جدًا".
واستكمل حديثه عن الطاقة: "الطاقة جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتنشئ بيانات خام لتنمية القطاع السعودي ورؤيتنا تحويل قطاع الطاقة من خلال تطبيق البيانات والتقنية كما أن المملكة لها مصادر تقنية وبشرية تجعل البيانات محل العمل للوفاء بالمتطلبات".