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وزير الطاقة: المنتدى الاقتصادي يهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030

منذ ساعة
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وزير الطاقة: المنتدى الاقتصادي يهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المنتدى الاقتصادي يهدف لتحقيق استراتيجيات رؤية المملكة 2030 ووضعت فيه العديد من الجهود.

وقال "الأمير عبدالعزيز" في كلمته: "المنتدى الاقتصادي الدولي في مقدمة الاقتصادية الدولية واؤكد على الجهود التي وضعت في هذا المنتدى للوصول إلى التقنية واستخدامها لتحقيق استراتيجية الرؤية 2030".

وتابع وزيرالطاقة: "المملكة فخورة باستضافة مراكز الطاقة والشراكات ومركز الثورة الصناعية الرابعة وتحول أساسيات الحياة البشرية وتجعلها أكثر اتصالاً والمملكة والتغييرات غير المسبوق فيها جلبت نتائج كبيرة والقطاعات التي تقودها كثيرة جدًا".

واستكمل حديثه عن الطاقة: "الطاقة جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتنشئ بيانات خام لتنمية القطاع السعودي ورؤيتنا تحويل قطاع الطاقة من خلال تطبيق البيانات والتقنية كما أن المملكة لها مصادر تقنية وبشرية تجعل البيانات محل العمل للوفاء بالمتطلبات".

 

الأمير عبدالعزيز بن سلمان
رؤية المملكة 2030
وزير الطاقة
المنتدى الاقتصادي
مراكز الطاقة

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
والسيده الزانيه ماالذي حصل معها الم تحبسوها لمده سنه ماالذي يحدث ياأم الدنيا اين العداله بين الذكر والانثى والرجل والمراه
ابو عمير
اذا الخبر غير صحيح ليش يطرح
عمر
الحمد لله
ابو راكان
تمنياتي للعالمي بالتوفيق 💙 💛
منصور
اخس يالكامل انت

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