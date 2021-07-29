استياء واسع ضد الفنانة لوسي بسبب لفظ خادش للحياء

القاهرة (صدى):
أثار فيديو متداول للفنانة لوسي سُجّل في حفل بالساحل الشمالي وظهرت فيه وهي تغني على المسرح وتتفوّه بألفاظ خادشة للحياء حالة استياء واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكر النشطاء ما فعلته لوسي، وانهالت التعليقات من خلال صفحة "فيسبوك" الخاصة بالملهى الذي أُقيم فيه الحفل، ومما جاء في التعليقات: "ده اللي اسمه جنان، وقلة قيمة على كبر"، و"عادي كده؟!"، و"دي لوسي معقول؟"، و"إيه دي مطربة آخر الزمان".
وعلقت لوسي على ما تم تداوله في الفيديو، مؤكدةً أن هناك سوء فهم أو تلاعباً بصوتها حيث قالت: "كنت بغني على المسرح وحواليا أصحابي وكنت بحييهم وأقول "أحلى أحلى أحلى ناس"، ولكن الميكروفون كان به عيب فني قطع الصوت في بعض الكلمات، ولهذا فهم البعض الموضوع بشكل خاطئ".