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الفتاة المتحرش بها في أبها: "لاحقني بدورات المياه"

منذ ساعتين
2359
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الفتاة المتحرش بها في أبها: "لاحقني بدورات المياه"

أبها (صدى):
على خلفية تعرض فتاة للتحرش داخل مول شهير في أبها، والذي تداول مقطع فيديو له في الساعات الماضية، تكشفت تفاصيل جديدة بالواقعة.

وكشفت الفتاة التي تعرضت للتحرش أنها كانت في نزهة عائلية في صالة ألعاب ترفيهية بأحد أدوار المجمع التجاري وصعدت إلى دور آخر للذهاب إلى دورة المياه.

وأوضحت أنها فوجئت بالمتحرش يطلب منها حسابها في "سناب شات" وبرفضها ازداد إصرارًا، وعند دخولها إلى دورات مياه النساء لحق بها إلى الداخل، بحسب الوطن.

وأشارت إلى أنها طردته وخرج بعدها، ولكن عند خروجها وجدته أمامها، وأعاد الكرة، وعندما جاوزته قام بمطاردتها ودفعها من الخلف، وبعدما هددته بالتصوير تراجع وذهب.

وكانت "صدى " قد نشرت مقطع فيديو وثقته الفتاة للحظة ملاحقة الشاب بها، وتفاعل معه مركز بلاغات العنف الأسري، بعد تصدر وسم "متحرش أبها" قائمة الترند.

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51938
منذ ساعة
حقير يجب معاقبته بشده

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههه
محمد
الانسحاب هو عدم الاعتراف بدوله الصهاينه ومحد معترف بدوله الصهاينه مالهم دوله ولا وطن
رمضان
ممكن هالتعليق من باسم خياط الممثل المبدع . نقطة تحول للبداية نايف الظفيري
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب

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