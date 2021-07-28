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شاهد.. شاب يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها والعنف الأسري يتفاعل

منذ 7 ساعات
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شاهد.. شاب يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها والعنف الأسري يتفاعل

أبها (صدى):
تفاعل مركز العنف الأسري مع واقعة تحرش شاب بفتاة داخل مول شهير في أبها التي أثارت موجة من الغضب والاستياء بين متداولي المقطع.

وقال مركز العنف الأسري:"نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه مواطنون وسما بعنوان "متحرش أبها" الذي تصدر ترند "تويتر"، حيث انهالت عليه التعليقات الغاضبة جراء تحرش شاب بفتاة داخل مول شهير.

وظهر في الفيديو، الشاب يطارد الفتاة في كافة أرجاء  المول؛ حيث تلفظ عليها، كما وثقت الفتاة لحظة هروب المتحرش بعد رفعها الجوال في وجهه لتصويره، حيث توعدته بنشر الفيديو للقبض عليه كي يكون عبرة لغيره.

 

 

أبها
فتاة
تحرش
مول
مركز العنف الأسري

التعليقات

dream12
dream12 عدد التعليقات : 26
منذ 6 ساعات
الله يعين الشباب على هالعينات
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66803
منذ 6 ساعات
هذا قليل ادب ولازم يتأدب
على قولة السورين
بدو تربايا 😡
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51951
منذ 3 ساعات
هذا الحقير وامثاله يجب جلدهم في نفس المكان لكي يرتدع غيره
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2382
منذ ساعة
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَ
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131170
منذ 56 دقيقة
ادبوه ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 108
منذ 40 دقيقة
يستاهل التأديب
كوكولولو
كوكولولو عدد التعليقات : 2
منذ 27 دقيقة
لو انة سوري ولا لبناني كان لحقت وراة

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أحدث التعليقات

شيخين1
اي قصاص يابو قصاص
كوكولولو
سويت مقابلة قبل العيد مع شخص كلمة مغرور ونفسية ومعقد قليلة بحقة اخلاق زبالة ويتدخل بالامور الشخصية ويعلم الله اني محتاج الوظيفة وبالاخر قال...
كوكولولو
لو انة سوري ولا لبناني كان لحقت وراة
الحارثي
الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة.
ابو محمد 😎 ✍️
سيأدبوه ..

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