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أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية و إزالة عدة مواقع للباعة المخالفين

منذ 21 دقيقة
1366
أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية و إزالة عدة مواقع للباعة المخالفين

أبها (صدى):
فاجئ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عدد من المولات والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، بتواجده و ذلك لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع شرطة المنطقة و عدد من الجهات الحكومية .

و قام الحميدي بجولة مفاجئة شملت عدة مواقع متفرقة بمدينة أبها ، وأكد على أهمية لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام.

وشدّد على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.

و وجه بإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية ، فيما تم إزالة عدة مواقع لمجموعة من الباعة المخالفين وتطبيق الإجراءات المعمول بها نظاماً بحقهم، لافتاً إلى أن الأمانة مستمرة في جهودها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة .

وأكد خلال جولته بأن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من قبل سمو أمير منطقة عسير ، ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

ودعا الجميع إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي مخالفات او شكاوى عبر الاتصال على الرقم الموحد 940.

كورونا
منطقة عسير
المراكز التجارية
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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