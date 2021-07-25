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شريهان توجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نجاح "كوكو شانيل"

منذ 14 ساعة
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شريهان توجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نجاح "كوكو شانيل"

القاهرة (صدى):
أعربت الفنانة المصرية، شريهان، عن سعادتها بنجاح العرض المسرحي "كوكو شانيل"، الذي انطلق، في 20 يوليو الجاري عبر منصة شاهد، موجهة شكرها لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وأكدت شريهان أن منصة "شاهد" نجحت بتوصيل رسالتها التي كانت ترغب بتقديمها، دون أي تنازلات من الممكن أن تؤثر على الحلم.

وقالت شريهان: "بالفعل نجحت شاهد بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وبمجهود سيادة المستشار تركي آل الشيخ. نعم، نجحت شاهد واستطاعت توصيل رسالتي والتي لم يكن فيها أي مفاوضات، وغير قابلة لأي تنازلات، وبناءً عليه قمت باختيار جميع العناصر الفنية الكبيرة المحترمة والمحترفة لتجسيد شكري".

وتابعت: "انحنائي لعموم المرأة في العالم أجمع بالجودة التي أتمناها لتليق بحضرة المتفرج، وبكم، وبي، وهو حلم قديم أسست له كثيرًا، وظل أمام عيني لا يفارقني منذ العام 1998 أحاول جعله حقيقة كما يجب أن يكون، وأنت يا عمرو تعلم عنه الكثير منذ البداية، وتعلم عن تطوراته في العام 2000 حتى العام 2016.. ‏ثم خروجه إلى مرحلة التحضير، وهي مرحلة بالنسبة لي أهم من المرحلة التنفيذية إلى أن خرج للنور العام 2021.. ولذلك كنت أنتظر تحقيق هذا الحلم كما هو دون أي تعديل أو تغير أو إضافة".

وأضافت: "‏لم أقبل أي تنازل كان من الممكن أن يؤثر على هذا الحلم، لذلك كنت على رأس وداخل كل جزئية، وكل تفصيلة، لتنفيذ هذا العمل الصعب والشاق والممتع. وهنا أود أن أشكر شركة (‎العدل جروب) لالتزامها بتوفير جميع العناصر المبدعة العظيمة وتحمّلها مشقة دقتي الشديدة لخروج حلمي كما نراه جميعًا".

هيئة الترفيه
شريهان
تركي ال الشيخ
كوكو شانيل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 14 ساعة
ونحن بدورنا نشكر شريهان على كل هزة وحزة ونطة وحطة وبطة قامت بها في هذا العمل الشهير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82126
منذ 14 ساعة
دخلوا جوف عتقك وعتقه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131060
منذ 14 ساعة
قالوا // يوم شاب ودوه ( لتر... ) .. جلد يابس مثل افم الشنّه ، ماعاد فيه ليان أبد ..
.. بس ياالله أهي حكحكه ، مع عصير البطيخ كلش مااشي ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 13 ساعة
غسل الغسيل في داخل الغسالة المغلقة ونشره أمام الملأ في الفضاء المفتوح .. بعد إزالة أثر الشحوب والتقدم في العمر بالماكياج الساحر
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 39
منذ 9 ساعات
ربنا لاتؤخذنا بمافعل السفهاء منا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51873
منذ 9 ساعات
طيب
الناصري
الناصري عدد التعليقات : 26
منذ 8 ساعات
سبعااااااه نفرو بك وبه مع جن الحدبة
ابوعزوز
ابوعزوز عدد التعليقات : 3
منذ 6 ساعات
لوزمان كان مقبول بس ينطبق المثل اللي يقول بعد ماشاب راح الكتاب
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8306
منذ 5 ساعات
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا
قرم
قرم عدد التعليقات : 217
منذ 5 ساعات
ازااااي
ميصحش كداااا يقدعااان

لاءه... كشكشها ..متعرضهاش

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أحدث التعليقات

الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
الحمروني
لقد هرمنا من اجل هذا اليوم

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