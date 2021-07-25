وظائف شاغرة توفرها الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "مُساعد أول شبكات تقنية المعلومات" .
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تقنية المعلومات، إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب عير موقع لينكد إن لخدمات التوظيف) قبل التقديم على الوظيفة.