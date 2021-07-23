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الخارجية الإماراتية: مزاعم التجسس خاطئة وليس لها أساس من الصحة

منذ 12 ساعة
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الخارجية الإماراتية: مزاعم التجسس خاطئة وليس لها أساس من الصحة

أبوظبي (صدى):
أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، عن عدم صحة الأنباء المتداولة حول مراقبة الإمارات صحفيين وأفراد، ضمن عدد من الدول، ورد اسمها في تحقيق دولي بأنها استخدمت برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "المزاعم التي وردت في التقارير الصحفية الأخيرة التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المزعوم اتهامها بمراقبة واستهداف الصحفيين والأفراد، لا تستند إلى أدلة وهي كاذبة بشكل قاطع".

وفي وقت سابق، نفى مصدر مسؤول بالمملكة المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجا لمتابعة الاتصالات.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتان، ولا تقر مثل هذه الممارسات.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15170
منذ ساعة
نعم .. كان المرحوم على خلق

من مسرحية شاهد مشفش حاجة

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق

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