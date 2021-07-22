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أسباب شائعة للتعرق الليلي

منذ 4 ساعات
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أسباب شائعة للتعرق الليلي

أميرة خالد (صدى):
يتعرض البعض لمشكلة التعرق خاصة إذا كان درجة الحرارة في الغرف النوم مرتفعة، أو تكون البطانية التي يتغطى بها الأشخاص سميكة،لكن هناك أسباب أخرى لحالة التعرق الليلي.

وأفاد موقع ويب ميد الطبي الأمريكي أن من يستيقظ غالبا في منتصف الليل غارقا في العرق، عادة ما يكون ذلك مرتبطا بمشكلة طبية.

ويعد الحساسية من الحرارة من الأعراض الملحوظة لفرط نشاط الغدة الدرقية. وتتحكم الغدة الدرقية في عملية التمثيل الغذائي ، لذلك عندما تفرز الكثير من الهرمون، ينتقل الجسم إلى حالة مفرطة فترتفع درجة حرارة جسمك، وقد تكون أكثر جوعا أو عطشا، أو يكون النبض متسارع ويصحله الشعور بالتعب وفقدان الوزن.

انخفاض سكر الدم

يمكن أن ينخفض الجلوكوز ​​أثناء نومك، إذ إنك ربما قضيت يوما نشيطا جدا، أو مارست الرياضة في المساء، أو تناولت عشاء متأخرا. وإذا كنت تستخدم الأنسولين أو تتناول دواء من نوع السلفونيل يوريا للتحكم في مرض السكري، فقد يكون ذلك مسؤولا عن نقص السكر في الدم خلال الليل ويتسبب في التعرق.

توقف التنفس أثناء النوم

يمكن أن يتوقف التنفس لفترة وجيزة أثناء الليل نظرا لأن جسم لا يحصل على الأكسجين، فقد يضطر الجيم إلى وضع القتال أو الهروب مما يؤدي إلى التعرق.

الأدوية

قد تسبب الكثير من الأدوية التعرق الليلي، بما في ذلك مخفضات الحمى التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الأسبرين والأيبوبروفين.

الدرن (السل)

هذا المرض يتسبب في نمو البكتيريا في الرئتين؛ ما يمكن أن يؤدي إلى سعال مؤلم خطير مصحوب بالدم والبلغم الملون. وقد تشعر أيضا بالحمى والتعب والضعف وعدم الشهية والتعرق.

القلق

التوتر والقلق والذعر يمكن أن يجعلك تتعرق أثناء النهار، لذلك ليس من المفاجئ أن يكون للقلق نفس التأثير في الليل. وتعتبر الكوابيس والذعر أثناء النوم أقل شيوعا بين البالغين مقارنة بالأطفال، لكن كليهما يمكن أن يترك أي شخص يتصبب عرقا.

الإيدز

تعتبر الحمى والتهاب أو تورم الغدد الليمفاوية وآلام المفاصل أكثر الأعراض شيوعا بعد أن تصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن حوالي 1 من كل 10 أشخاص يصابون بالتعرق الليلي.

الأورام

يعتبر سرطان البروستاتا وسرطان الكلى وبعض أورام المبايض والخصيتين (سواء كانت سرطانية أو غير سرطانية) أمثلة شائعة لما يسميه الأطباء الأورام الصلبة التي يمكن أن تسبب التعرق الليلي.

انقطاع الطمث عند النساء

يمكن للنساء الأصغر سنا اللائي خضعن لاستئصال المبيضين أو اللائي توقفن عن الحيض بسبب العلاج الكيميائي أن يصبن بالتعرق الليلي. ومن المرجح أن يحدث ذلك عندما تكوني قلقة أو مكتئبة أو تتناولي مشروبا كل يوم.

العدوى

يمكن أن تؤدي العدوى إلى التعرق الليلي بما فيها التهاب الشغاف الجرثومي (عدوى البطانة الداخلية للقلب وصمامات القلب) والتهاب العظم والنقي (التهابات العظام).

النوم
درجة الحرارة
مرأة
التعرق الليلي

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 97
منذ ساعة
خلاصة الكلام فيروس كورونا وانتهى الأمر ولا فلسفه وخرابيط
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ 56 دقيقة
تخصص الغدد العرقية من التخصصات النادرة الجيدة .. العرق جميل ومفيد لكنه أحيانا مخجل ومرضي لذلك كن - واسعى - ممن يعرق عند العدو وعند المجهود خارج البيت تكن في صحة وسلامة

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أحدث التعليقات

مصله
يارجال احسن وياليتها عشره
مصله
يارجال احسن وياليتها عشره
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
ابو وليد
اول لاعب نصراوي يسجل هدف في مناسبه اولمبيه حتى لو في مرماه -- قدونهم مايكون

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