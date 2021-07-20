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سوسن بدر تحصن ياسمين عبد العزيز بالرقية الشرعية

منذ 8 دقائق
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سوسن بدر تحصن ياسمين عبد العزيز بالرقية الشرعية

القاهرة (صدى):
دعت الفنانة المصرية سوسن بدر، المولى عز وجل بأن يتم شفاء مواطنتها ياسمين عبد العزيز، في أقرب وقت ممكن.

وحرصت سوسن بدر على تحصين ياسمين عبد العزيز بالرقية الشرعية، قائلة: "اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد دخلت قبل أيام المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم على الرحم، إلا أنها تعرضت لتلوث دم أثناء العملية، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة لمدة ساعات طويلة، ليتم نقلها للعناية المركزة.

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مصر
الرقية الشرعية
سوسن بدر
ياسمين عبدالعزيز

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51636
منذ دقيقتين
الله يشفيها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اعوذ بالله من غضب الله
ابو عمار
الله يشفيها و يعافيها
خالد
ايران المجوسيه + الموساد اليهودي . لعنة الله عليهم
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
ما خلصنا من سامي و هاله

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