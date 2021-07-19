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السيسي يرسل فريق طبي لمتابعة حالة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعتين
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السيسي يرسل فريق طبي لمتابعة حالة ياسمين عبد العزيز

القاهرة (صدى):
قال وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أن رئاسة الجمهورية تتابع الوضع الصحي لشقيقته عقب تعرضها لغيبوبة تامة خلال إجرائها عملية جراحية.

وكتب عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على فيس بوك : "نشكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والد لكل المصريين على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير".

كانت باسمين عبد العزيز قد تعرضت لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ"متلازمة تكيس المبايض"، وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لا توجد معلومات دقيقة حول حالتها الصحية.

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.

عبدالفتاح السيسي
فريق طبي
ياسمين عبد العزيز

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 47
منذ ساعة
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين

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أحدث التعليقات

وافي
عليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم لعل الله يبدل الحال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش في الاردن
لللل
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة

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