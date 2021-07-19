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بالفيديو.. الحاج الباكستاني يخضع لعملية قلب مفتوح بعد انتهائه من مناسك الحج

منذ ساعة
1476
بالفيديو.. الحاج الباكستاني يخضع لعملية قلب مفتوح بعد انتهائه من مناسك الحج

مكة المكرمة (صدى):
حرصت الجهات الصحية والحكومية على استكمال الحاج الباكستاني "معين الدين" لشعائر ومناسك الحج على أكمل وجه بعد إصابته بنوبة قلبية في مشعر منى.

ونقلت الجهات الصحية "معين الدين" من مدينة الملك عبدالله الطبية إلى مستشفى "جبل رحمة" ليواصل حجه بعناية طبية فائقة لأداء فريضة الحج.

وقال الحاج الباكستاني "معين الدين" أنه سيكمل تأدية مناسك الحج شاكرًا الجهات الصحية في المملكة التي نقلته إلى مستشفى "جبل الرحمة" ليكون بالقرب من جبل عرفات، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل الغامدي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، أن المريض "معين الدين" تعرض لأزمة قلبية و سيتم إجراء عملية قلب مفتوح بعد انتهائه من مناسك الحج.

وقال "الغامدي": "معين الدين كان في مشعر منى وتعرض لأزمة قلبية في مدينة الملك عبدالله الطبية وتم عمل قسطرة تشخيصية له ووضع خطة علاجية بأنه يحتاج لعملية قلب مفتوح وتم وضع الموعد للعملية بعد أسبوع من اليوم".

وأضاف: "تم اتخاذ قرار إكمال الحج وبعد إتمام الحج سيتم إجراء العملية الجراحية له وحالته الطبية مستقرة وسينهي يومه في المستشفى ومن بعد الانتهاء من مشعر عرفات ثم بعد انتهاء شعيرة الحج سيتم عمل عملية صدر مفتوح له".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد تمكن فريق طبي تكاملي من مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاج باكستاني أصيب بنوبة قلبية حادة خلال وجوده في مشعر منى.

                                                                                اقرأ أيضًـــا:

إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية في مشعر منى

مدينة الملك عبدالله الطبية
أزمة قلبية
مناسك الحج
الحج الباكستاني معين الدين
مستشفى جبل الرحمة

التعليقات

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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