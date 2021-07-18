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إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية في مشعر منى

منذ ساعتين
2023
إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية في مشعر منى

مكة المكرمة (صدى):
استطاع فريق طبي تكاملي من مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة عضو التجمع الصحي اليوم بعد توفيق الله من إنقاذ حياة حاج باكستاني أصيب بنوبة قلبية حادة خلال وجوده في مشعر منى.

وتم مباشرة حالته في مستشفي منى الوادي، وجرى التنسيق السريع بين الجهات الصحية حيث تم نقل المريض بشكل عاجل من المشاعر إلى قسم الطوارئ بالمدينة الطبية، ويخضع حالياً للرعاية الطبية المناسبة لحالته.

يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي جهّز فرقاً طبية مختصة لاستقبال مثل هذه الحالات على مدار الساعة وتقديم الرعاية الطبية لهم.

مكة المكرمة
مدينة الملك عبد الله الطبية
نوبة قلبية
مشعر منى

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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