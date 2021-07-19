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فيديو..سعد الحريري: السعودية أعطت السلام للبنان ومشكلتها مع "حزب الله"

منذ ساعة
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فيديو..سعد الحريري: السعودية أعطت السلام للبنان ومشكلتها مع "حزب الله"

بيروت (صدى):
استنكر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الحديث عن وقوف المملكة العربية السعودية وراء تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية.

واعتبر سعد الحريري في تصريحات تلفزيونية، أن اعتذاره عن تشكيل الحكومة كان بمثابة "تضحية"، موجها الانتقادات إلى الرئيس ميشال عون وحزب الله الإرهابي.

وقال الحريري: "اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل".

ورفض الحريري الحديث عن وقوف المملكة وراء تعثر تشكيل الحكومة، مضيفا: " ميشال عون متحالف مع حزب الله، وميشال عون مرتاح على حاله، هذه هي المشكلة، واللي ما يشوفها يكون أعمي".

وأضاف: "المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاح، السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير للبنان كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله".

وتابع: "إذا كان تحالف ٨ آذار حريص فعلاً على السعودية ليتوقفوا عن شتمها وتصدير الكبتاغون والتدخل بالشؤون العربية واليمن، ولا يجوز قولهم إن هناك مشكلة بين السعودية والحريري".

سعد الحريري : لحم كتافي من السعودية وأنا وفي وعائلتي في السعودية

المملكة
لبنان
حزب الله
الحريري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51626
منذ 40 دقيقة
ابنان يحتاج لثوره قويه تقتلع حزب الشيطان واعوانه من لبنان ليعود كما كان في الماضي

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أحدث التعليقات

محمد القرني
كثير من القصص المؤلمه لذوي الاحتياجات الخاصه فالاردن ولاحول ولاقوه الا بالله انصح الاسر الي عندها ابناء بالاردن سحبهم او طلب المركز بتالزويد بكميرا...
اللهو البرى
والله تسمم ياحلوة يسمى اللوكيميا سرطان الدم.الله يشفي كل مريض بلاش سحر بلا خرابيط
ابو عمار
ابنان يحتاج لثوره قويه تقتلع حزب الشيطان واعوانه من لبنان ليعود كما كان في الماضي
ابو مشعل
لاحول ولاقوة الا بالله
أبو كنان
رحمه الله وشفاها الله

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