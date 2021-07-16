سعد الحريري : لحم كتافي من السعودية وأنا وفي وعائلتي في السعودية

بيروت (صدى):
عبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، مساء اليوم الخميس، عن امتنانه وتقديره للسعودية.
وكتب "الحريري" على حسابه بموقع تويتر :"لحم كتافي من السعودية وانا انسان وفي، وعائلتي في السعودية".
وأكد أن السعودية منحت السلام للبنان وتريد الخير لكل اللبنانيين، كما انها لم ترسل الصواريخ للبنان كما فعل الآخرون.
وتأتي تغريدة الحريري ضمن تغريدات أخرى غرد بها اليوم بعد إعلانه الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع الرئيس اللبناني "ميشال عون".
وطالب الحريري بفتح تحقيقًا جنائياً في مصرف لبنان والوزارات، مؤكدًا أنه لا يريد أن يحمي أحد، مشددًا أيضا على ضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
أقرأ أيضــا:
سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان