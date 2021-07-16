نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سعد الحريري : لحم كتافي من السعودية وأنا وفي وعائلتي في السعودية

منذ 5 ساعات
10840
4
سعد الحريري : لحم كتافي من السعودية وأنا وفي وعائلتي في السعودية

بيروت (صدى):
عبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، مساء اليوم الخميس، عن امتنانه وتقديره للسعودية.

وكتب "الحريري" على حسابه بموقع تويتر :"لحم كتافي من السعودية وانا انسان وفي، وعائلتي في السعودية".

وأكد أن السعودية منحت السلام للبنان وتريد الخير لكل اللبنانيين، كما انها لم ترسل الصواريخ للبنان كما فعل الآخرون.

وتأتي تغريدة الحريري ضمن تغريدات أخرى غرد بها اليوم بعد إعلانه الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع الرئيس اللبناني "ميشال عون".

وطالب الحريري بفتح تحقيقًا جنائياً في مصرف لبنان والوزارات، مؤكدًا أنه لا يريد أن يحمي أحد، مشددًا أيضا على ضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

أقرأ أيضــا:

سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان

السعودية
تويتر
بيروت
لبنان
سعد الحريري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14831
منذ 5 ساعات
أعملك شي مول سميه مول رفيق على اسم والدك وارفق بنا في الأسعار ما دام لحم كتافك من خير وطني. الله يحفظه ويحفظ ولاة أمرنا.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 5 ساعات
شي اكيد ، لاشك في ذالك .. بس عاد الوفا الله اعلم ..
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 35
منذ 5 ساعات
بياع كلام و هو عارف و سراق و الكلام الرخيص لا ينظر له
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51517
منذ 41 دقيقة
طيب ماذا قدمت انت وابوك لسعوديه كرد الجميل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يحكم عليه بالاعدام لرتكابه ثلاث جرائم متتاليه اولها اقتحام منزل صديقه ثم اغتصاب الزوجه والحادمه ثم تصوير الواقعه
ابو عمار
من حقها طلب الطلاق
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا
ابو عمار
الحكومه اللبنانيه يجب ان تكون مفصله على مقاس حزب الشيطان
خالد
المشكله مولود بالصومال وتزوير باوراقه و4 مواليد وكلها مخالفه للانظمه وانه النونو ورؤيه وبطيخ ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

أخر الأخبار

بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس
بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس
منذ 16 دقيقة 1113
إصابة 11 شخصًا في حادثين مروريين بالرياض
إصابة 11 شخصًا في حادثين مروريين بالرياض
منذ 35 دقيقة 1297
مستشفى قوى الأمن بالدمام يوفر وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن بالدمام يوفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1300
المسالخ البلدية بالحدود الشمالية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
المسالخ البلدية بالحدود الشمالية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
منذ ساعة 1269
طيران أديل توفر وظائف هندسية شاغرة
طيران أديل توفر وظائف هندسية شاغرة
منذ ساعة 1294
عبدالعزيز الشمري يعلن إصابته بسرطان الدم
عبدالعزيز الشمري يعلن إصابته بسرطان الدم
منذ ساعتين 1581
الرئيس المصري يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
الرئيس المصري يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
منذ ساعتين 1327
شركة إريكسون توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة إريكسون توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
منذ ساعتين 1420
بالفيديو.. لحظة القبض على 3 مواطنين قاموا بترويج مواد مخدرة في جدة
بالفيديو.. لحظة القبض على 3 مواطنين قاموا بترويج مواد مخدرة في جدة
منذ 3 ساعات 1960
ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 312 مترًا من الحطب المحلي المعد للبيع جنوب الرياض
ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 312 مترًا من الحطب المحلي المعد للبيع جنوب الرياض
منذ 3 ساعات 1399