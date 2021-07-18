وفاة عروس عقب عودتها من شراء فستان الفرح في حادث مروع

القاهرة (صدى):
توفيت عروس مصرية عقب عودتها من شراء فستان الفرح، حيث كان مقرراً أن يكون ثاني أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم زفافها، لكن العروس لقيت مصرعها في حادث مروري مروع وبصحبتها فستان الزفاف.
تعود التفاصيل عندما بدأت عروس تبلغ من عمرها 23 عاماً، التحضيرات النهائية لحفل زفافها بكفر الشيخ المصرية، واتفقت مع خطيبها على أن يشتريا فستان الزفاف، وذهب برفقتهما شقيقتها وشقيقة خطيبها، واختارت العروس فستان الفرح ثم خرجوا واستقلوا سيارة أجرة لكن السيارة انقلبت بهم في مجرى مائي بالقرب من محطة قطار.
ونجا الجميع من الحادث إلا العروس التي حضنتها شقيقتها وهي تصرخ قائلة: "أختي ماتت، أختي هنزفها للجنة بدل عريسها، علا ماتت".