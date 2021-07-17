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بالفيديو.. ‏بدء توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. ‏بدء توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

مكة المكرمة (صدى):
بدأ توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام، منذ قليل، لأداء طواف القدوم؛ حيث دخل الحجاج إلى المسجد الحرام وفق إجراءات احترازية مشددة.

وجاء ذلك وسط ‏تنظيمات مشددة ترافق دخول الحجاج إلى صحن الطواف في المسجد الحرام، ‏فيما كشفت رئاسة شؤون الحرمين عن تخصيص 25 مسارا افتراضيا لضيوف الرحمن في المطاف.

ويتم إدخال أفواج الحجاج لصحن المطاف كل 3 ساعات تفاديا للأزدحام، ‏فيما قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، أن تدفق ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي من جميع المحاور المحددة مسبقا، ‏مضيفًا: "نتوقع تدفق ضيوف الرحمن حتى يوم غد وفق ما خطط له".

وأكد قائد قوات أمن الحج، أن: "الخطط الموضوعة لانتقال الحجاج من المنافذ إلى المسجد الحرام تحقق جزءاً من أهدافها ولا زلنا في البداية والبوادر جيدة".

المسجد الحرام
ضيوف الرحمن
طواف القدوم
أمن الحج

التعليقات

محمد عايض ابوثمان القحطاني
محمد عايض ابوثمان القحطاني عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
حجا مبروراوسعيامشكورا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
سردار
يحاربون الدين باسم الصحوه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه ماأردى من المربوط اللى المنفلت..
انا انا
كيفك مع الجو اللي كنت عايش فيه لمدة شهر

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