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شايع الوقيان: الصحويون وظفوا اللحية والثوب وطرق السلام لصالحهم

منذ ساعتين
1670
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شايع الوقيان: الصحويون وظفوا اللحية والثوب وطرق السلام لصالحهم

عادل الحربي (صدى):
صرح الكاتب شايع الوقيان، بأن الصحويين، قاموا بتوظيف كل شيء لصالحهم، من ثوب ولحية وغيرها.

وقال الوقيان: "الصحويون أيديولوجيون، وقد وظفوا كل شيء في صالحهم: اللحية، الثوب، القبيلة، حتى طرق السلام والتحية".

وتابع: "ليست المشكلة في هذه الأشياء، من هنا عجزت بعض العقول عن فهم كلام الذايدي: فهو لم يكن ضد "السلام عليكم" ولكنه يشير إلى أن المؤدلجين جعلوه رمزا مقدسا لهم وعلى الناس أن يبتعوه وإلا فسقوا".

ويأتي تصريح الوقيان توضيحا لتصريح سابق للكاتب الصحفي مشاري الذايدي، قد نشرته "صدى" عن بدايات الصحوة.

وكان الذايدي قد أثار الجدل بتصريحه، بأن الصحوة بدأت تتغلغل في المجتمعات شيئا فشيئا، قائلا: "على سبيل المثال الناس كانت تقول شكرًا وأصبحت (جزاك الله خيرًا)، وكانوا يقولون (ألو) أصبحت (السلام عليكم)، وغيرها ".

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مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"

المملكة
اللحية
الصحويون
شايع الوقيان

التعليقات

انا انا
انا انا عدد التعليقات : 21
منذ ساعة
مخالف
الملل
الملل عدد التعليقات : 36
منذ ساعة
دايما المنافقين يأزورن بعضهم
الشخص يمسك من لسانه
وتحاسب يوم القيامه باقوالك
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 59
منذ ساعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوَلَا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم))؛ رواه مسلم[1].
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 9
منذ 50 دقيقة
فسر الماء بعد الجهد بالماء
الناس نسو الموضوع وانت الان تثيره !!!!

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تنكت الحلوه
ابو عمار
يمكن الام جاءت لتضع اولادها تحت السرير
ابو عمار
يبدو ان المحامي خرونق

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