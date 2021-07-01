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مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"

منذ يومين
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مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"

نايف السالم (صدى):
تحدث الكاتب الصحفي مشاري الذايدي، عن بدايات الصحوة، مؤكدا أنها ليست حكرا على المملكة، بل هي مد اجتاح العالم العربي والإسلامي.

وأوضح الذايدي خلال برنامج "هنا الرياض" أن الصحوة تحولت إلى مشروع اجتماعي في الثمانينيات الميلادية بعد حركة "جهيمان" بقليل.

وأشار إلى أن الصحوة بدأت تتغلغل في المجتمعات شيئا فشيئا، مضيفا: "على سبيل المثال الناس كانت تقول (ِشكرًا) وأصبحت (جزاك الله خيرًا)، وكانوا يقولون (ألو) أصبحت (السلام عليكم)، وغيرها ".

ولفت الذايدي إلى أن الإسلام السياسي بدأ في المملكة بشكله المنظم في آواخر أيام عهد الملك عبد العزيز وبداية عهد الملك سعود -رحمهما الله-.

المملكة
الصحوة
مشاري الذايدي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51104
منذ يومين
مو كل الناس تقول الو او السلام عليكم بل البعض يقول مرحبا او مراحب او حياك من معي ؟
لللل
لللل عدد التعليقات : 46
منذ يومين
السلام عليكم و جزاك الله خيرك
هي دعا لكم
لكن مادام شغال علي وجهك بموس اللحلاقه كيف تفهم
انا
انا عدد التعليقات : 11
منذ يومين
المتلون ماتعرف له طريق..
كان من المتدينين اللي يسميهم الصحوة والان اصبح من اللبراليين..وبكرة مدري وش بيكون ..
الله يثبتنا على دينه ولايجعلنا من الشامتين
أبو مشعل
أبو مشعل عدد التعليقات : 156
منذ يومين
وزعلان من السلام عليكم !!
لاحول ولاقوة الا بالله .
انا انا
انا انا عدد التعليقات : 11
منذ يومين
كان متدين وانتكس واصبح ليبرالي ..نسال الله الثبات على الحق
أبو زياد الخالدي
أبو زياد الخالدي عدد التعليقات : 8
منذ يومين
ههههههههههههه هذا مثل خوينا لي بالرياضه متعودين ايوه وين وصلت
؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 214
منذ يومين
تحية اهل الجنه السلام عليكم
خالد
خالد عدد التعليقات : 1397
منذ يومين
هههههه هذا إنسان علماني لاديني ..... لو كان مسلم ماقال هالكلام .
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6963
منذ يومين
الناس وصلت للمريخ وذولا يتكلمون عن الصحوة 🤭💔 ارتقوا شوي
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 109
منذ يومين
ابغضه فالله
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2662
منذ يومين
الحمدلله على نعمتي العقل و الدين
مو صاحي ذا الله لايبلانا
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8286
منذ يومين
الاحظ كل حقير وضيع يريد الظهور يبدأ الطعن في الاسلام وتشاريعه ورموزه
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8286
منذ يومين
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
خالد
خالد عدد التعليقات : 737
منذ يومين
يأخي شكلك مستحي من هويتك وعادات أجدادك

معلومة:: الفرنسيين يقولون (( الو ))
قرم
قرم عدد التعليقات : 116
منذ يومين
نفسي اعرف شي
اولا: هو متدين ولا ليبرالي حيرنا والله
ثانيا: هو يحلق وجهه بموس ولا بمشرط جراحه؟؟
عاطل
عاطل عدد التعليقات : 425
منذ يومين
طألع بوجه العنز قبل تحلبها
عمر عامر
عمر عامر عدد التعليقات : 1
منذ يومين
مروح أبغضه بغضاً شديداً إذا شاهدته على العربية أتف في وجهه وأقلب القناة بسرعة
عبدالله الشهراني
عبدالله الشهراني عدد التعليقات : 1
منذ 47 دقيقة
ليه ما تعترفون أن ما يسمى بالصحوه كانت نقمه على مجتمعنا والرجل يقول بعد الصحوه وليس خلالها ولا أرى فيما قال ما يدعو لشتمه أو تصنيفه أصلح الله حالكم

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أحدث التعليقات

أبو عبدالرحمن
مقطع جميل وفيه نشاهد أبو علي يفوز ويطلق عليه إسم جيجي وزجران وابودويش خسرانين
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