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مرض نادر يدفع "رجل" للنوم 300 يوم في السنة

منذ ساعة
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مرض نادر يدفع "رجل" للنوم 300 يوم في السنة

نيودلهي (صدى):
شهدت منطقة ناجور الهندية حالة غريبة لـ "رجل" يقضي 300 يوم في السنة وهو نائم؛ بسبب اضطراب يعرف باسم فرط النوم HPA.

ويدعى الرجل "بوراخام" ويبلغ من العمر 42 عامًا وينام لمدة 25 يومًا متواصلاً بمجرد أن يأخذ قيلولة.

ويعود ذلك لإصابته بمتلازمة نادرة لأول مرة منذ 23 عامًا، ومنذ ذلك الحين أثرت الحالة المرضية على صحته وأسلوب حياته.

وكشف أفراد أسرته أنه في البداية كان ينام لأكثر من 7 إلى 8 أيام متتالية إلا أن الأعراض ساءت مع مرور السنين، مما أدى في النهاية إلى النوم لمدة 20 إلى 25 يوما تقريبًا.

وأشار العلماء أن ذلك يرجع لتقلب في بروتين الدماغ المعروف باسم TNF-alpha والذي يرتبط عموما بالاضطرابات المرتبطة بالنعاس المفرط.

 

الهند
النوم
النعاس
الاضطرابات
القيلولة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130753
منذ 30 دقيقة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
انصحكم جددوا عقدة حتى لا تهبطون الموسم القادم
ابو محمد 😎 ✍️
كلام في الصميم ياشبيه الريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ,,
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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