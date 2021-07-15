مرض نادر يدفع "رجل" للنوم 300 يوم في السنة

نيودلهي (صدى):
شهدت منطقة ناجور الهندية حالة غريبة لـ "رجل" يقضي 300 يوم في السنة وهو نائم؛ بسبب اضطراب يعرف باسم فرط النوم HPA.
ويدعى الرجل "بوراخام" ويبلغ من العمر 42 عامًا وينام لمدة 25 يومًا متواصلاً بمجرد أن يأخذ قيلولة.
ويعود ذلك لإصابته بمتلازمة نادرة لأول مرة منذ 23 عامًا، ومنذ ذلك الحين أثرت الحالة المرضية على صحته وأسلوب حياته.
وكشف أفراد أسرته أنه في البداية كان ينام لأكثر من 7 إلى 8 أيام متتالية إلا أن الأعراض ساءت مع مرور السنين، مما أدى في النهاية إلى النوم لمدة 20 إلى 25 يوما تقريبًا.
وأشار العلماء أن ذلك يرجع لتقلب في بروتين الدماغ المعروف باسم TNF-alpha والذي يرتبط عموما بالاضطرابات المرتبطة بالنعاس المفرط.