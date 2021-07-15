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صحافية أمريكية : النظام الإيراني حاول اختطافي في قارب ولن اسكت

منذ ساعة
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صحافية أمريكية : النظام الإيراني حاول اختطافي في قارب ولن اسكت

واشنطن (صدى):
انتقدت الصحافية الأمريكية من أصول إيرانية، مسيح علي نجاد، ممارسات النظام الإيراني الذي سعى لاختطافها والنيل منها أثناء وجودها بصحبة أسرتها في بروكلين بنيويورك.

وقالت :"النظام الإيراني قريب مني، حتى هنا في بروكلين، هذه هي طبيعة النظام الإيراني خطف المعارضين وإعدامهم"، وذلك بحسب ما ذكرته لشبكة سي بي إس نيوز.

وأكدت أنها ستواصل الكتابة ضد النظام الإيراني، وأنها لن أستسلم، مضيفة أن المؤامرة ضدها تثبت أن كلامها يهدد النظام.

وكانت طهران قد خططت لخطف مسيح علي نجاد ، المنتقد للنظام الإيراني، باستخدام قارب سريع، لكن تم الكشف عن المؤامرة وإحباطها في وقت سابق من هذا الشهر.

ونصت لائحة الاتهام الصادرة عن المدعين العامين أن أربعة عملاء إيرانيين قاموا بستأجر محققًا خاصًا مقيمًا في نيويورك لتعقب "علي نجاد" وعائلتها ، وكان المخططون قد فكروا في اختطافها في زورق سريع ونقلها إلى فنزويلا، حليفة طهران.

وأكد المدعون في أمريكا أن خطة انتزاع علي نجاد كانت جزءًا من مؤامرة أوسع لاستدراج الأفراد في كندا والمملكة المتحدة والإمارات إلى إيران.

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إيران
كندا
الإمارات
نيويورك
بروكلين
مسيح علي نجاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130745
منذ ساعة
ايه لاتسكتين عن الطواغيت المشركين المجرمين ..
شادي
شادي عدد التعليقات : 1
منذ 50 دقيقة
معروف مصير كل معارض لبلده

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شرشحووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماله حق يحجرها ، اذا ودها باالفراق منه ، لا يتأخر يطلقها ..
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والله فرحة كبرى بوجود الحارس الإجنبى مكان فواز القرنى .. غير اصيل ابدآ لنادى عريق للإتحاد اول الفرق القوية ماشاء الله تعالى

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