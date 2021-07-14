نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. الشرطة الأمريكية تحاوط منزل صحفية إيرانية بعد محاولة اختطافها

منذ ساعة
1457
1
فيديو.. الشرطة الأمريكية تحاوط منزل صحفية إيرانية بعد محاولة اختطافها

واشنطن (صدى):
وثقت الصحفية المعارضة للنظام الإيراني مسيح علي نجاد، مقطع فيديو، بعد تعرضها لمحاولة اختطاف من محل إقامتها بأمريكا، على يد عناصر المخابرات الإيرانية.

وأوضحت مسيح علي نجاد، أن سيارات الشرطة تحاوط منزلها لحمايتها، موجهة الشكر لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإحباط مؤامرة اختطافها.

وقالت الصحفية الإيرانية: "تم تدبير هذه المؤامرة في عهد روحاني، هذا هو النظام الذي اختطف وأعدم الصحفي المعارص روح الله زم، واختطفوا وسجنوا المعارض جمشيد شارحد، وآخرين كثيرين".

واتهم الادعاء الأمريكي أربعة إيرانيين من عناصر المخابرات الإيرانية بالتخطيط لخطف مسيح علي نجاد، المنتقدة لإيران ومقيمة بالولايات المتحدة.

وأشارت عريضة الاتهام إلى أن الإيرانيين الأربعة استعانوا بمحققين خاصين متعللين بذرائع كاذبة لمراقبة الصحفية وتصوير عائلتها ومنزلها بالفيديو في إطار مخطط لإخراجها من البلاد.

ايران
امريكا
اختطاف
الشرطة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 171
منذ 12 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
طيب
عبدالله
كفو
شمس الحقيقة
بيض الله وجهك يالشريف
زنجبيل
رجل حكيم من زمن أهل الطيبين راحوا اللي مثله و بقوا الطيبن من الشعب
اصفر وازرق يا حبي له
رحمك الله يا بو فيصل والرجال تعرف الرجال وماجد صنع نفسه بنفسه ولعبه وفنه وليس كمن صنعه الإعلام

أخر الأخبار

تامر حسني: "عدى عليّا سنين مش لاقي أكل"
تامر حسني: "عدى عليّا سنين مش لاقي أكل"
منذ 14 دقيقة 223
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
منذ 22 دقيقة 1223
6 وظائف لحملة الشهادة المتوسطة فأعلى بالرياض
6 وظائف لحملة الشهادة المتوسطة فأعلى بالرياض
منذ 27 دقيقة 1193
عبدالله الشريف يقصف جبهة سياسي تونسي دعا للتظاهر ضد تركي آل الشيخ
عبدالله الشريف يقصف جبهة سياسي تونسي دعا للتظاهر ضد تركي آل الشيخ
منذ 57 دقيقة 1708
فيديو.. الشرطة الأمريكية تحاوط منزل صحفية إيرانية بعد محاولة اختطافها
فيديو.. الشرطة الأمريكية تحاوط منزل صحفية إيرانية بعد محاولة اختطافها
منذ ساعة 1457
طليق إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر: "أنا اللي مرتاح"
طليق إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر: "أنا اللي مرتاح"
منذ ساعة 1635
40 وظيفة موسمية بمجال تنظيم الفعاليات بالباحة
40 وظيفة موسمية بمجال تنظيم الفعاليات بالباحة
منذ ساعتين 1320
عبده خال لسياسي تونسي: "وفر نفاقك لدولة لم تعرف تلوناتك"
عبده خال لسياسي تونسي: "وفر نفاقك لدولة لم تعرف تلوناتك"
منذ ساعتين 2324
فيديو..إمام مسجد تركي يعتدي بوحشية على طفل بحجة الضوضاء
فيديو..إمام مسجد تركي يعتدي بوحشية على طفل بحجة الضوضاء
منذ ساعتين 1639
فيديو..لحظة سقوط سيارة بحفرة كبيرة إثر حادث تصادم في جازان
فيديو..لحظة سقوط سيارة بحفرة كبيرة إثر حادث تصادم في جازان
منذ ساعتين 1663