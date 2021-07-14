فيديو.. الشرطة الأمريكية تحاوط منزل صحفية إيرانية بعد محاولة اختطافها

واشنطن (صدى):
وثقت الصحفية المعارضة للنظام الإيراني مسيح علي نجاد، مقطع فيديو، بعد تعرضها لمحاولة اختطاف من محل إقامتها بأمريكا، على يد عناصر المخابرات الإيرانية.
وأوضحت مسيح علي نجاد، أن سيارات الشرطة تحاوط منزلها لحمايتها، موجهة الشكر لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإحباط مؤامرة اختطافها.
وقالت الصحفية الإيرانية: "تم تدبير هذه المؤامرة في عهد روحاني، هذا هو النظام الذي اختطف وأعدم الصحفي المعارص روح الله زم، واختطفوا وسجنوا المعارض جمشيد شارحد، وآخرين كثيرين".
واتهم الادعاء الأمريكي أربعة إيرانيين من عناصر المخابرات الإيرانية بالتخطيط لخطف مسيح علي نجاد، المنتقدة لإيران ومقيمة بالولايات المتحدة.
وأشارت عريضة الاتهام إلى أن الإيرانيين الأربعة استعانوا بمحققين خاصين متعللين بذرائع كاذبة لمراقبة الصحفية وتصوير عائلتها ومنزلها بالفيديو في إطار مخطط لإخراجها من البلاد.