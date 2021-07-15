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بالفيديو.. مذيعة تصاب بنوبة سعال على الهواء بسبب كورونا

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. مذيعة تصاب بنوبة سعال على الهواء بسبب كورونا

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو تعرض مذيعة تونسية لوعكة صحية "مقلقة"، على الهواء مباشرة، خلال تقديمها نشرة الأخبار على القناة الوطنية للبلاد، بعد أن انتباتها نوبة سعال.

وبين الفيديو المذيعة التونسية دلال القاسمي وهي في نوبة سعال، خلال تقديمها نشرة الأخبار في تونس.

وبررت القاسمي الحالة التي ظهرت بها، بأنها "بقايا" مرض فيروس كورونا الذي تعافت منه مؤخرا، مؤكدة إنها "ما زالت تعاني من الكحة والسعال، حتى بعد التعافي من الإصابة بكورونا، وهو ما ظهر عليها خلال أول يوم عمل لها بعد التعافي".

وأضافت أنها خلال قراءتها للأخبار لم تستطع التنفس، لكنها أصرت على المواصلة، إلى أن تعرضت للوعكة.

وعكة صحية
مذيعة تونسية
سعال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130712
منذ 5 ساعات
الله يشفيها .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14773
منذ 24 دقيقة
كحة مميزة .. تم التشخيص على الهواء

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...
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زادك الله علماً يادكتور ونفع بعلمك .. آمين .. .. لكن مفهومي انا ، هما شجيرتان خضراوان لهما سويقات ، تزهران وتثمران بما يُعرّف...
جاسم
ايام الخير والقناعة واحترام الجار الجار مشاركة في كل المناسبات تبادل الوجبات طلب المساعده الجاره لا تستغني عن جارتها في طلب اي شئ وفي...
شادن
ايششششش!!!!! ياخي كذب انا شايفتها لافه وتعدل السياره للطريق الصح .
المهم
لانهم سبايك

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