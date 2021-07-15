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نصائح لمنع تهيج الجلد الناتج عن الاحتكاك

منذ 8 ساعات
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نصائح لمنع تهيج الجلد الناتج عن الاحتكاك

أميرة خالد (صدى):
كشفت طبيبة جلدية مقيمة في لوس أنغلوس، أن المناطق التي تحتك بمناطق أخرى من الجلد أو بقطع الملابس تكون أكثر عرضة لمشكلة التهيج الناتج عن الاحتكاك.

وقالت الطبيبة إن المنطقة الموجودة أسفل أشرطة حمالة الصدر، مؤخرة الكعبين، أسفل الثديين وكذلك المناطق التي تغطيها أقنعة الوجه، عرضة لمشكلة التهيج.

وأضافت أن تهيج الجلد الناتج عن الاحتكاك يحدث بسبب الرطوبة، والأقمشة المزعجة أو الخشنة والفرك لمدة زمنية طويلة، ومن الأعراض الدالة عليه حدوث وخز ألم حاد أو حكة وطفح جلدي أحمر.

ويجب الاهتمام دوما بتجفيف الجسم، وهو ما يمكن تحقيقه عبر الاستعانة بنوعية الأقمشة الخفيفة الماصة للرطوبة وتغيير الملابس المتعرقة أو المبللة في أسرع وقت ممكن بعد التمارين.

كما يجب عليك أيضا معالجة تلك المناطق بطريقة مميزة، حيث يمكنك استخدام بلسم يزيل الشعور بالتهيج، مع الالتزام التام بتعليمات الاستخدام التي تكون مدونة على مثل هذه المنتجات تجربة استخدام أحد أنواع مزيلات العرق.

ويذكر أن استخدام أي من مزيلات العرق يعمل كحاجز وقائي بمناطق الجسم التي تكون معرضة لخطر التهيج الناتج عن الاحتكاك مثل الفخذين من الداخل، وهو ما يوصى الخبراء بتجربته نظرا لفعاليته في مواجهة ذلك التهيج الذي ينتج الاحتكاكات.

ووضع كريم أو جل حماية على المناطق المعرضة لخطر التهيج عمل هذا الكريم أو الجل على توفير طبقة حماية إضافية، تحول دون إصابة الجلد بتهيج، وهناك مركبات بعينها.

 

احتكاك
تجفيف الجسم
التهيج
تهيج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130713
منذ 6 ساعات
طيب ..

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