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والدة المصري المقتول بالقصيم بعد القصاص من قاتل ابنها:" ربنا برد قلبي " 

منذ ساعة
2599
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والدة المصري المقتول بالقصيم بعد القصاص من قاتل ابنها:" ربنا برد قلبي " 

القصيم (صدى):
علقت أسرة الشاب المصري المقتول فتحي عوض، على تنفيذ حكم القتل قصاصا في قاتل نجلهم في القصيم.

وقالت والدة المصري المقتول: "الحمد لله ربنا برد قلبي، أنا كنت موجوعة على فراق ابني اللي سافر واتغرب عشان لقمة العيش ويكون مستقبله عشان الجواز، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتله".

وأوضحت:" مال الدنيا كله لن يعوضها عن لحظة واحدة ترى فيها نجلها الراحل"، كما دعت أن يبارك الله في ابنها أحمد وزوجها لكونهما سندها في الحياة الآن.

وتابعت أن روحها أصبحت هادئة بعدما نصرها القانون، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق قاتل نجلها.

وكانت "صدى" نشرت خبرا بعنوان "القصاص لمواطن طعن مقيم حتى الموت بمحافظة الرس".

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القصاص لمواطن طعن مقيم حتى الموت بمحافظة الرس

القصيم
القصاص
القتل
مقيم مصري
فتحي عوض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130668
منذ ساعة
دولتنا مسلمه وتحكم بشرع الله يا امرأه ..

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أحدث التعليقات

Reem
كيف اسعد نساء العالم وزوجها اكبر سربوت في الدنيا الدراسه هذي بنيت علئ الماديات وليس الاحتياجات النفسيه للمراه ولا الاحتياجات الفسيولوجيه الدراسه هذي من...
ابو محمد
بإذن الله فرج الله قادم وسيندم المفسد...
عبدالله
حتى انا صادفت هالعصابة الاسبوع اللي فات ومالحقوا ينصبو علي بس للاسف اخذوا معلومات شخصية ومهمة بالنسبة لي هل يقدروا يضروني فيها رغم اني...
أبو طلال
والله انه ريح راسه وأفتك منها الله يعوضه بلي خير منها.
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. جزاكم الله خير ..

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