نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القصاص لمواطن طعن مقيم حتى الموت بمحافظة الرس

منذ 4 ساعات
3088
1
القصاص لمواطن طعن مقيم حتى الموت بمحافظة الرس

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي - سعودي الجنسية - على قتل / فتحي محمد محمود عوض - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت لوفاته .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي, اليوم الاثنين 2 / 12 / 1442 هـ بمحافظة الرس بمنطقة القصيم .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

تنفيذ حكم القتل
وزارة الداخلية
القصاص
محافظة الرس
منطقة القصيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14605
منذ 11 دقيقة
وش سوى له المقيم .. سرقه وإلا نهبه. وإلا مقتول ومظلوم. الخلاف على ماذا .. لا نقول للجاني أنت قاتل ونترك ما فعله المجني عليه دون بيان.. هل قتله بقصد متعمد مقبل مُصِر على فعلته.. نرجو الإيضاح فضلا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهو البرى
الكلمتين الأخيرة.. ههههه لا أحد يأخذ زمانه وزمان غيره. ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر.. واذا حصل قصور.. في بعض الأمور الجنسية فليش العجب...
اللهو البرى
الكلمتين الأخيرة.. ههههه لا أحد يأخذ زمانه وزمان غيره. ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر.. واذا حصل قصور.. في بعض الأمور الجنسية فليش العجب...
د محمد ماجد بخش
السمبوسة بالخضار بعد قرار سليم لمن عنهم كرستروترول
د محمد ماجد بخش
كثرة الكلام تجيب الهم .. بطني صار يوجعني يا دكتور .. اعصابي ما عتد تتحمل متحورات ولا طفرات لأني محصن طفران
د محمد ماجد بخش
خبرناهم راعيين الهوشة .. الله يهديهم ويعين أهاليهم ويحسن أخلاقهم ويحنن عليهم

أخر الأخبار

بالفيديو .. تصدع وانهيار أجزاء من منزل مواطن بالدمام
بالفيديو .. تصدع وانهيار أجزاء من منزل مواطن بالدمام
منذ 16 دقيقة 1242
كاتب اقتصادي : إيقاف التعاقد مع الشركات لها مقرات خارج المملكة قرار سليم
كاتب اقتصادي : إيقاف التعاقد مع الشركات لها مقرات خارج المملكة قرار سليم
منذ 27 دقيقة 1294
أخصائي يكشف عن الاختلافات بين لقاحات كورونا المعتمدة "فيديو"
أخصائي يكشف عن الاختلافات بين لقاحات كورونا المعتمدة "فيديو"
منذ 29 دقيقة 1207
شرطة القصيم: القبض على مجموعة من الأشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة
شرطة القصيم: القبض على مجموعة من الأشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة
منذ 30 دقيقة 1203
النعيرية أعلى مدن المملكة حرارة اليوم
النعيرية أعلى مدن المملكة حرارة اليوم
منذ 39 دقيقة 1285
بالفيديو.. طواف الملك عبدالعزيز آل سعود بالكعبة في حج عام 1938
بالفيديو.. طواف الملك عبدالعزيز آل سعود بالكعبة في حج عام 1938
منذ 45 دقيقة 1309
الصحة: إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
الصحة: إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
منذ 55 دقيقة 1217
وكيل "الصحة": كثرة إصابات كورونا ينتج عنها متحورات تصيب المحصنين
وكيل "الصحة": كثرة إصابات كورونا ينتج عنها متحورات تصيب المحصنين
منذ 58 دقيقة 1640
وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات بالرياض
وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات بالرياض
منذ ساعة 1357
خبيرة بالأمراض الوبائية: احتشاد الجمهور في نهائي أوروبا سيصيبهم بالمتحور دلتا
خبيرة بالأمراض الوبائية: احتشاد الجمهور في نهائي أوروبا سيصيبهم بالمتحور دلتا
منذ ساعة 1391