تسريب صوتي لرئيس ريال مدريد يهاجم خلاله كاسياس وراؤول

وكالات (صدى):
كشف تسريب صوتي لرئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينيو بيريز، عن هجومه ضد نجوم ريال مدريد؛ حيث يعود التسريب لعام 2006.
وهاجم بيريز خلاله نجوم الصف الأول من اللاعبين في ريال مدريد، واتهمهم بعد أحقيتهم في ارتداء قميص النادي، وهما إيكر كاسياس أسطورة حراسة المرمى آنذاك، وراؤول جونزالس مهاجم الفريق ومنتخب إسبانيا.
ووجه بيريز، اتهامات إلى راؤول، الذي يعد ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ ريال مدريد، بأنه يهدم النادي الملكي، ويعتبره ملكية خاصة، متهمًا نجوم الفريق بأنهم لا يمكن الاعتماد عليهم، كما وصف كاسياس بأنه حارس سيئ ولا يليق بنادي مثل ريال مدريد.