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بالفيديو.. قصة فتاة تكسر حاجز التأتأة لتصبح متحدثة له

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. قصة فتاة تكسر حاجز التأتأة لتصبح متحدثة له

الرياض (صدى):
حولت فتاة في جدة تعاني من التأتأة مشكلتها إلى قصة نجاح ، حيث تغلبت وكسرت حاجز الصمت وأصبحت متحدثة للمتلعثمين.

وقالت نجود فارع باحثة وناشطة اجتماعية في مجال التوعية بالتأتاة أنها تسعى لرفع الوعي تجاه المتلعثمين وتوضيح حقوقهم للمجتمع.

وأضافت الفتاة "كلنا نستطيع أن نكون أفضل ونتغلب على الصعاب بإيماننا بنفسنا وحبنا لذاتنا", مشيرة إلى أن التأتأة والاضطراب عند خروج الكلام والتحدث قد يسبب فقدان الثقة لكنها تجاوزت حدود الثقة واعتلت المنصات لتحكي قصتها.

وأكدت أنها شاركت في عدة دورات أبرزها دورة التغلب على تحديات الحياة ، وشاركت في أكثر من ٦٠ دورة، كما تتميز في التعبير والكتابة مبينة أنهما علاجا للتأتأة حيث يمكن تفريغ ما لايمكن قوله باللسان.

وأشارت إلى أنها تقضي أوقات الفراغ مع شقيقتها حيث يقومان بصناعة الأساور من الخرز وتتطلع بأن تصبح مصممة مجوهرات في المستقبل

جدة
دورات
التأتأة
المتلعثمين
الأساور

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 9 ساعات
الله يحفظها ويجعل عملها في موازين حسناتها ويجعل لها من أمرها رشدا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ 4 ساعات
طيب حلوا

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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