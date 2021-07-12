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300 فرصة وظيفية وتدريبية توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني

منذ يوم
4442
300 فرصة وظيفية وتدريبية توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر (فرص وظيفية) للسعوديين والسعوديات لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في (حائل، رفحاء، الرياض، القصيم، عرعر، نجران، الأحساء، المدينة المنورة، جدة، والمزيد..).

وأوضحت الشؤون الصحية، أن المجالات الوظيفية: الوظائف الإدارية، وظائف صحية وطبية، فرص تدريبية ووظائف اخرى متنوعة؛ بينما أماكن العمل: حائل، رفحاء، الرياض، القصيم، عرعر، نجران، الأحساء، المدينة المنورة، جدة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن ويتم تحديث الوظائف بشكل مستمر ونشر احدث الفرص الوظيفية عبر بوابة التوظيف على موقع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني .

وفي حال طلب تسجيل الدخول أو التسجيل لمستخدم (جديد) سوف يتم تحويل المقدم الى مركز النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) ,ويجب على المتقدم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر، بينما في حال عدم توفر الخبرة للوظيفة المتقدم لها فإنه قد يتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والشروط.

وظائف
الحرس الوطني
الشؤون الصحية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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