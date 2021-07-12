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المرصد الفلكي : تتعامد الشمس على الكعبة يوم الخميس

منذ يوم
1921
المرصد الفلكي : تتعامد الشمس على الكعبة يوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أن تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة يوم الخميس 15 يوليو الساعة 12:27 بتوقيت مكة المكرمة.

وذكر المرصد الفلكي أن ذلك يأتي لتساوي خط عرض الكعبة مع ميل الشمس، حيث يستفاد من الظاهرة في البلاد التي تشارك مكة المكرمة في جزء من النهار بوضع شاخص متعامد فيكون اتجاه القبلة عكس اتجاه الظل في هذا التوقيت.

وتابعت أن الشمس تتعامد على الكعبة مرتان من كل عام الأولي يوم 28 مايو، والثانية إما 15 أو 17يوليو.

وأشارت إلى أنه يمكن تحديد اتجاه القبلة في كل البلاد التي تشارك مكة في نفس النهار وذلك بدون البوصلة أو أي أجهزة وبدقة عالية.

وتابعت أن ذلك يكون بوضع شاخص متعامد على الأرض تمام وعند موعد تعامد الشمس على الكعبة المذكور سالفًا يشير عكس الظل في اتجاه الشاخص إلى اتجاه القبلة تمامًا.

الكعبة
الشمس
المرصد الفلكي
حوطة سدير

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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