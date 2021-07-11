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مختص يوضح سبب تورم القدمين

منذ 8 ساعات
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مختص يوضح سبب تورم القدمين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعاني الكثير من الأشخاص من المشاكل الصحيّة المختلفة، ومن أبرزها انتفاخ القدمين، والتي قد تكون طبيعيّة في حالات كثيرة نتيجة المشي لساعات أو وقت طويل، أو نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولكن في أحيان أخرى قد ترتبط بأسباب مرضيّة أكثر خطورة

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، إن تورم القدمين يكون بسبب مشكلة في الدورة الدموية أو الأوعية اللمفاوية، موضحا أن التورم عبارة عن مياه خارج الأوعية الدموية حول الخلايا، فإذا ضُغط عليها تترك علامة.

وأشار المختص إلى أنه إذا علمنا طريق سحب وخروج المياه يمكن أن نتوقع السبب الحقيقي لتورم القدمين، مبينا أنه من الممكن أيضاً أن يحتقن الكبد وتمتلئ الأوردة بالدماء، وأن الورم يبدأ من الساقين ويصل إلى القدمين.

وأكد أن "هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تتسبب في تورم القدمين. مضيفا أن هناك مادة تسحب المياه من الوريد تسمى الزلال، وإذا افترضنا أنها غير موجودة فلن نجد ما يشد هذه المياه".

الكبد
المشي
المشاكل الصحية
تورم القدمين

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7042
منذ 4 دقائق
السمنة المفرطة هي من المسببات الكبيرة لتورم الاقدام لأن الوزن الزائد والثقيل يضغط على القدمين ويجعلها تتورم والإنسان قدميه صغيرات جداً فتتخيل الكم الهائل من الضغط عليهم!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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