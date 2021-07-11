مختص يوضح سبب تورم القدمين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعاني الكثير من الأشخاص من المشاكل الصحيّة المختلفة، ومن أبرزها انتفاخ القدمين، والتي قد تكون طبيعيّة في حالات كثيرة نتيجة المشي لساعات أو وقت طويل، أو نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولكن في أحيان أخرى قد ترتبط بأسباب مرضيّة أكثر خطورة
وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، إن تورم القدمين يكون بسبب مشكلة في الدورة الدموية أو الأوعية اللمفاوية، موضحا أن التورم عبارة عن مياه خارج الأوعية الدموية حول الخلايا، فإذا ضُغط عليها تترك علامة.
وأشار المختص إلى أنه إذا علمنا طريق سحب وخروج المياه يمكن أن نتوقع السبب الحقيقي لتورم القدمين، مبينا أنه من الممكن أيضاً أن يحتقن الكبد وتمتلئ الأوردة بالدماء، وأن الورم يبدأ من الساقين ويصل إلى القدمين.
وأكد أن "هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تتسبب في تورم القدمين. مضيفا أن هناك مادة تسحب المياه من الوريد تسمى الزلال، وإذا افترضنا أنها غير موجودة فلن نجد ما يشد هذه المياه".