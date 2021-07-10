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الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قرار دعم أسعار البنزين يتلمس احتياجات الشعب

منذ 17 ساعة
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قرار دعم أسعار البنزين يتلمس احتياجات الشعب

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على قرار دعم أسعار البنزين مشيرًا إلى أنه قرار هام يلتمس احتياجات الشعب.

وقال "بن مساعد" عبر حسابه على "تويتر": "قرار مهم وكريم لا يستغرب من قيادة كريمة تتلمس احتياجات وهموم شعبها الكريم".

وأضاف: "حفظ الله بلادنا وأعزها وأعز شعبها في ظل القيادة الحكيمة لوالدنا الحاني سلمان بن عبدالعزيز و أميرنا الملهم محمد بن سلمان".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد ‏صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.

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تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين بحيث لا يتجاوز 2.18 ريال لبنزين 91

 

خادم الحرمين الشريفين
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
ولي العهد
القيادة
أسعار البنزين

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 14
منذ 16 ساعة
احنا تضررنا من ارتفاع البنزين
احنا تضررنا من ارتفاع الضريبه
احنا تضررنا من ارتفاع الكهرباء
وانتم ماتضررتو بشي
طبقه مرفهه لكم مخصصات ونايمين في بيوتكم خلاص شبعنا من كثر الكلام
ولو انكم مثلنا كان اختلف الكلام
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130431
منذ 16 ساعة
كلامك صح يا سمو الامير ولا تشرح ..
انا
انا عدد التعليقات : 18
منذ 16 ساعة
يمكن يمدح عشان مايخفضوا مخصصاته
وافي
وافي عدد التعليقات : 823
منذ 16 ساعة
ياسمو الامير لووقفت تعبي وتنظر عداد البنزين لاتفوهات بهذا الكلام
التطبيل اوصلنا الي مانحن علية الله يستر من ايام قادمة
لاحول ولاقوة الا بالله
بوسعيدان
بوسعيدان عدد التعليقات : 1
منذ 16 ساعة
مطبل كبير
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 117
منذ 15 ساعة
قويه ودي أصدق أن الشعير نزل سعره اللي كسر ظهورنا كل أسبوع الله يعين الأرض قاحله وللسنه الثانيه ما مطرنا وزاد الغلاء المعيشي في كل شئ
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 117
منذ 15 ساعة
قويه ودي أصدق أن الشعير نزل سعره اللي كسر ظهورنا كل أسبوع الله يعين الأرض قاحله وللسنه الثانيه ما مطرنا وزاد الغلاء المعيشي في كل شئ
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 321
منذ 15 ساعة
اي تلمس احتياجات المواطنين أخرس خالص
آخر واحد يتكلم عن المواطنين انت وخشتك
قسم بالله كاننا بزران يلعبون بعقولنا تضحكون علينا
ماقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
ربيعان الربيعان
ربيعان الربيعان عدد التعليقات : 294
منذ 15 ساعة
اصلا النفط لن يتجاوز سعره الحالي بل سيهبط حسب قرار اوبك+ وحسب اقتراح المملكه وروسيا والسعر المستهدف اقل من سعره قبل شهر الضاهر سيهبط سعر النفط وسيبقا سعر البانزين على حاله والله ثم والله افقرنا البانزين
مداوي
مداوي عدد التعليقات : 18
منذ 14 ساعة
عندالله تجتمع الخصوم
بوعنان
بوعنان عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
الحمدلله اننا في اكبر دولة في العالم مصدرة للنفط
زائر
زائر عدد التعليقات : 13685
منذ 13 ساعة
أحد يكد ويدور على قوت عيشة ولقمة عياله،
وأحد يجري على التمجيد والتهريج من أجل الظفر بحقيبة وزارية،أو مقعد شخصي عالي المستوى؟.
هدية
هدية عدد التعليقات : 17
منذ 13 ساعة
يلتمس احتياجات ........ كم و لا .......... همكم في الشعب
بوصالح
بوصالح عدد التعليقات : 1756
منذ 13 ساعة
مثبتينه على اعلى سعر ، حسبي والله ونعم الوكيل
ابوسامي
ابوسامي عدد التعليقات : 429
منذ 12 ساعة
مخالف للنشر
ابوسامي
ابوسامي عدد التعليقات : 429
منذ 12 ساعة
مخالف للنشر
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ 12 ساعة
غالي نبغاه ينزل سعره ونبغى الضرائب تلغى وساهر يلغى وبس
@@@@@
@@@@@ عدد التعليقات : 17
منذ 10 ساعات
الراتب ذهب فواتير وضرائب ونتهى ومن اليوم احنا على باب الله ونقول يافتاح ياعليم يارزاق ياكريم ترى الدواب بالبر مرزوقة ماتموت
من جوع وعطش وعايشة وحنا تعلمنا منها وبنعيش ،،،
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2680
منذ ساعتين
" قرار هام يلتمس احتياجات الشعب "
عقبال خفض الأسعار اللي أكلت الشعب فوق الضريبه والبنزين اللي مايعتبر سعره الأن مناسب
قرم
قرم عدد التعليقات : 164
منذ ساعتين
مازال مرتفع .
يعني حتى لو نزل سعره سيبقى على ماهو عليه.
نحن ذوي الدخل المحدود ماذا نفعل؟
مجرد زائر
مجرد زائر عدد التعليقات : 6
منذ 21 دقيقة
مازال مرتفع
سعر 0.90 هلله ل91
و 1.10 ريال ل 95 هذا المناسب والمتوسط
mohammed
mohammed عدد التعليقات : 88
منذ 12 دقيقة
الظاهر ان المقصود من التثبيت انه اذا نزلت اسعار النفط يبقى ثابت عند 2.18 بالنسبة ل91 ولا ينزل

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