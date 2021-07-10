الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قرار دعم أسعار البنزين يتلمس احتياجات الشعب

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على قرار دعم أسعار البنزين مشيرًا إلى أنه قرار هام يلتمس احتياجات الشعب.
وقال "بن مساعد" عبر حسابه على "تويتر": "قرار مهم وكريم لا يستغرب من قيادة كريمة تتلمس احتياجات وهموم شعبها الكريم".
وأضاف: "حفظ الله بلادنا وأعزها وأعز شعبها في ظل القيادة الحكيمة لوالدنا الحاني سلمان بن عبدالعزيز و أميرنا الملهم محمد بن سلمان".
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.
اقرأ أيضًا: