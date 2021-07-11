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تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين بحيث لا يتجاوز 2.18 ريال لبنزين 91

منذ 23 ساعة
16781
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تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين بحيث لا يتجاوز 2.18 ريال لبنزين 91

الرياض (صدى):
‏صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.

وتضمن التوجيه الكريم أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفقاً للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

 

المعيشة
الأسعار
سعر البنزين
أسعار البنزين
النشاط الاقتصادي

التعليقات

مواطن
مواطن عدد التعليقات : 40
منذ 18 ساعة
الحمدلله على قضاء الله وقدره اهم شي نعمة الامن والامان وستفرج باذن الله هذه الغمه والغلاء على الامه
مواطن
مواطن عدد التعليقات : 40
منذ 18 ساعة
الحمدلله على قضاء الله وقدره اهم شي نعمة الامن والامان وستفرج باذن الله هذه الغمه والغلاء على الامه
العلم
العلم عدد التعليقات : 11
منذ 18 ساعة
ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.... أي تخفيف تتكلمون عنه تضحكون على عقولنا وش هالمراوغه حدث العاقل بما يعقل... ومحدثكم عمري 42 ولا لدي وظيفه حسبي الله ونعم الوكيل
شاهد ماشفش حاجه
شاهد ماشفش حاجه عدد التعليقات : 26
منذ 18 ساعة
سواء أرتفع البترول ولانزل كل مره يزيد البنزين ولا مره نزل
هادي
هادي عدد التعليقات : 27
منذ 18 ساعة
ههههههههههههههههه اشوي ما فللت اليوم
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 162
منذ 18 ساعة
تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن
انتم كسرتم كاهل المواطن
يعني أنهم تجملو
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 18 ساعة
والله مشكله ، يعني كل وقفه لتعبية البنزين اقلها 218 ريال للبنزين فقط ، وانت قدامك 4 وقفات للبنزين ، اقلها 100 لتر لكل وقفة تعبيه ، على الاقل .. هذا مشوار روحه والجيه مثلهن .. ربنا يعين ..

مسكين يا جيبي المشقوق .. وشلون ترفل مقاريشك ..

مابين شرهات وسلم حقوق .. لديار ربعك مطاريشك ..

وبنزيننا غالي باالسوق .. بعد المسافه نتف ريشك ..

.. يا الله انها عليك يا كريم يا اكرم الأكرمين يا معين الصابرين ..
مساعد
مساعد عدد التعليقات : 1
منذ 18 ساعة
ثبتوه على اعلى سعر ماشاء الله عليهم
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 129
منذ 18 ساعة
طيب تجي من هنا غالي نرجع لل95 اللعن انا عندي جمس ونيت يعني اشربه مويه والا اولع فيه
Reem
Reem عدد التعليقات : 260
منذ 18 ساعة
ثبتوه الحمد لله ثبتوه يارب تنزل الاسعار بس
الملل
الملل عدد التعليقات : 14
منذ 17 ساعة
الله يثبننا بالعقل ويرزقنا الصبر
لو قلتو الكلام هذا لاطفال روضه ماصدقوا
حمد
حمد عدد التعليقات : 1
منذ 17 ساعة
ثبتوا على تسعيرة اغلى من مصر اللي تستورد من عندنا
ابو ضياء الحربي
ابو ضياء الحربي عدد التعليقات : 8
منذ 17 ساعة
الكهرباء ي اخوان قسم بالله شي يقص الظهر بذات لي شغال
ف القطاع الخاص الراتب ي دوبه واكثر من ربع الراتب كهرباء
وافي
وافي عدد التعليقات : 823
منذ 17 ساعة
اللهم فرجك القريب يارب العالمين
فأنة لايعلم الحال الا انت سبحانك
السيف
السيف عدد التعليقات : 249
منذ 17 ساعة
والله الكهرباء والماء 😤😤
يزيد
يزيد عدد التعليقات : 1
منذ 17 ساعة
رحم الله الملك عبدالله وصل النفط اسعار فلكية ولم يرفع سعره عل المواطن ولا هلله
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 321
منذ 16 ساعة
خابور ماوراه خابور
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 321
منذ 16 ساعة
خابور ماوراه خابور
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ 16 ساعة
فرج الله قريب
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء عدد التعليقات : 81226
منذ 16 ساعة

مسكين يا جيبي المشقوق .. وشلون ترفل مقاريشك ..

مابين شرهات وسلم حقوق .. لديار ربعك مطاريشك ..

عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء عدد التعليقات : 81226
منذ 16 ساعة

والله مشكله ، يعني كل وقفه لتعبية البنزين اقلها 218 ريال للبنزين فقط ، وانت قدامك 4 وقفات للبنزين ، اقلها 100 لتر لكل وقفة تعبيه ، على الاقل .. هذا مشوار روحه والجيه مثلهن .. ربنا يعين ..
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء عدد التعليقات : 81226
منذ 16 ساعة


.. يا الله انها عليك يا كريم يا اكرم الأكرمين يا معين الصابرين ..
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء عدد التعليقات : 81226
منذ 16 ساعة

صح لسانك وعلا شانك
والله يفرجها بزين التدابير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ 16 ساعة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130403
منذ ساعة
والله مشكله ، يعني كل وقفه لتعبية البنزين اقلها 218 ريال للبنزين فقط ، وانت قدامك 4 وقفات للبنزين ، اقلها 100 لتر لكل وقفة تعبيه ، على الاقل .. هذا مشوار روحه والجيه مثلهن .. ربنا يعين ..

مسكين يا جيبي المشقوق .. وشلون ترفل مقاريشك ..

مابين شرهات وسلم حقوق .. لديار ربعك مطاريشك ..

وبنزيننا غالي باالسوق .. بعد المسافه نتف ريشك ..

.. يا الله انها عليك يا كريم يا اكرم الأكرمين يا معين الصابرين ..
صح لسانك وعلا شانك
والله يفرجها بزين التدابير
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء عدد التعليقات : 81226
منذ 16 ساعة

مسكين يا جيبي المشقوق .. وشلون ترفل مقاريشك ..


وبنزيننا غالي باالسوق .. بعد المسافه نتف ريشك ..

صح لسانك وعلا شانك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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