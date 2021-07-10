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استشاري: من المتوقع اعتماد لقاحات جديدة ضد ‎كورونا في ‎المملكة

منذ يوم
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استشاري: من المتوقع اعتماد لقاحات جديدة ضد ‎كورونا في ‎المملكة

الرياض (صدى):
قال الدكتور وائل باجهموم استشاري أمراض معدية من المتوقع اعتماد لقاحات جديدة ضد ‎كورونا في ‎المملكة، مؤكدا أن سياسة المملكة الصحية تستند على الوقاية.

وأضاف الاستشاري أن الجهود المبذولة في مكافحة الوباء قوية جدا، ومن أسس للوقاية هو توفر اللقاحات وتنوعها، مبينا أن المملكة تعتمد على أسس علمية قبل اعتماد اللقاح للتأكد من مأمونيته للحفاظ على صحة الأفراد .

وأشار إلى أن اعتماد موديرنا يعد إضافة جديدة لتنوع اللقاحات وإعطاء الأفراد فرصة لتلقي اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية والقضاء على الوباء، مشيرا إلى أنه لا يمكن إعطاء الجرعة الثالثة من فايزر حتي يتم إثبات مدى مأمونيتها علميا.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا موديرنا، بعد أن قدمت شركة موديرنا طلبا بالموافقة على تسجيله، لتتمكن الجهات الصحية في المملكة من استيراده واستخدامه.

المملكة
فيروس كورونا
موديرنا
لقاحات جديدة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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