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اللاحم: الحلقة الثالثة من "رشاش" تمجيد لمجرم وقاتل

منذ يوم
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اللاحم: الحلقة الثالثة من "رشاش" تمجيد لمجرم وقاتل

الرياض (صدى):
انتقد المحامي عبدالرحمن اللاحم، الحلقة الثالثة من مسلسل "رشاش"، الذي يعرض حاليا على منصة "شاهد".

وقال اللاحم : "شفت الحلقة الثالثة من رشاش واللي طلعت منها أنه تمجيد لمجرم وقاتل، عرضها بهذا الشكل خطأ كبير".

ويتضمن مسلسل "رشاش" قصة لمجرم نشط في ثمانينيات القرن الماضي في المملكة، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق بمعاونة مجموعة من اللصوص، وتم القصاص منه في عام 1989م.

ويركز المسلسل على حياة "رشاش" بدءا من دخوله عالم الجريمة، وانتهاءً باعتقاله، والتحديات والمواجهات الصعبة التي يخوضها الضابط "فهد" لتحقيق ذلك.

ويلعب دور "رشاش" الممثل يعقوب الفرحان، وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها شخصية مثيرة للجدل، حيث سبق أنّ جسّد "جهيمان العتيبي".

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الجريمة
اللاحم
منصة شاهد
مسلسل رشاش

التعليقات

العلم
العلم عدد التعليقات : 26
منذ يوم
مادري عنهم هاالمهبل وش هاالقصه الخايسه قلت القصص
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 48
منذ يوم
عرض مجرم للاسف خطا فادح وتذكير المراهقين بجرائمه يتحمله من سمح بعرضه ظهرت شيلات تمجيد له وانصار له من المراهقين وضرر عرض الفيلم كثيرة بدون فوائد من عرضه
القرني
القرني عدد التعليقات : 19
منذ 22 ساعة
من سمح لهم بعرض مثل هذي القصة الفاشلة
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2680
منذ 19 ساعة
اي مسلسل يعرضونه على احد قنوات mbc مستحيل نصفي النية وواضح وضوح الشمس أن مسلسل رشاش تمجيد للشخصية المجرمه وقاطع الطريق
مانقول إلا جسبنا الله ونعم الوكيل كم وزارة الأعلام اللي تسمح بعرض مثل هذه المسلسلات
ابوتركي
ابوتركي عدد التعليقات : 2
منذ 13 ساعة
من وجهغ نضري اشوفة عادي يحبكم لنقد والكلام الفاضي
ابوتركي
ابوتركي عدد التعليقات : 2
منذ 13 ساعة
من ‏وجهت نضري اشوفة عادي يحبكم لنقد والكلام الفاضي
ابوعوض
ابوعوض عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه
......
...... عدد التعليقات : 65
منذ 8 ساعات
سوال لماذا ما ينعمل مسلسل لاحدثة الايرنيين في مكة وحوادث مشابهه كثير لماذا التركيز علي جهيمان ورشاش

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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