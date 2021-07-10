اللاحم: الحلقة الثالثة من "رشاش" تمجيد لمجرم وقاتل

الرياض (صدى):
انتقد المحامي عبدالرحمن اللاحم، الحلقة الثالثة من مسلسل "رشاش"، الذي يعرض حاليا على منصة "شاهد".
وقال اللاحم : "شفت الحلقة الثالثة من رشاش واللي طلعت منها أنه تمجيد لمجرم وقاتل، عرضها بهذا الشكل خطأ كبير".
ويتضمن مسلسل "رشاش" قصة لمجرم نشط في ثمانينيات القرن الماضي في المملكة، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق بمعاونة مجموعة من اللصوص، وتم القصاص منه في عام 1989م.
ويركز المسلسل على حياة "رشاش" بدءا من دخوله عالم الجريمة، وانتهاءً باعتقاله، والتحديات والمواجهات الصعبة التي يخوضها الضابط "فهد" لتحقيق ذلك.
ويلعب دور "رشاش" الممثل يعقوب الفرحان، وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها شخصية مثيرة للجدل، حيث سبق أنّ جسّد "جهيمان العتيبي".
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