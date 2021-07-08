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بالفيديو.. بطل مسلسل "رشاش": ليس له علاقة بالقصة الأساسية

منذ ساعة
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بالفيديو.. بطل مسلسل "رشاش": ليس له علاقة بالقصة الأساسية

أميرة خالد (صدى):
علق الممثل يعقوب الفرحان بطل مسلسل "رشاش"، على الجدل الذي أثاره المسلسل وعدم ارتباطه بالقصة الحقيقة.

وقال "يعقوب" في مداخلة مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، أن فكرة العمل بدأت أول 2020 حيث عُرضت عليه البطولة ووافق عليها بعد الاتفاق على كل شيء وكان الموضوع ملهم.

ورد "الفرحان" على اعتراض أسرة "رشاش" الحقيقية قائلاً إن العمل ليس له علاقة بالقصة الأساسية غير أنه مستلهم منها فقط،.

وأضاف أن الهدف من العمل الفني هو تقديم مسلسل يحتوي على خليط من "الأكشن" والتشويق والإثارة.

أكد على أن العمل توفرت له كل سُبل الإنتاج الناجح، تم تحت إشراف فرق محترفة تولت التدريب على التعامل مع الأسلحة والتفجيرات.

رشاش
يعقوب الفرحان
مسلسل رشاش

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 27
منذ 5 دقائق
عقبال ما تلقي واحد من جماعتهم
ويعلقك فوق الوايت يازباله

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الملل
محمد رمضان مثل فيحان عندنا نفس النظاره والسماجه
الملل
عقبال ما تلقي واحد من جماعتهم ويعلقك فوق الوايت يازباله
Reem
الحمد لله علئ كل حال ..الدنيا مليانه بلاوي..
Reem
البطاله مشكله عالميه نتيجه الحسد والطمع اللي بعض الناس سادين الطريق علئ غيرهم

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