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فيديو..الممثل عبدالعزيز الشمري يكشف إصابته بمرض يسبب له جلطات متكررة

منذ يوم
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فيديو..الممثل عبدالعزيز الشمري يكشف إصابته بمرض يسبب له جلطات متكررة

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشف الممثل عبد العزيز الشمري، عن معاناته من "ارتفاع لزوجة الدم" ما يتسبب في إصابته بجلطات، مناشدا الجهات المسؤولة بالتدخل.

وظهر الشمري في مقطع فيديو من داخل المستشفى، معلقا: "الله يجزاكم خير وياليت توصلوا صوتكم للمسؤولين حيث اني اعاني من ارتفاع لزوجة الدم ويسبب لي جلطات كثيرة وصلوا الصوت لعل الله ينفع بكم".

ومن جانبه أوضح نجل الشمري أن ارتفاع اللزوجة يسبب لوالده جلطات متكررة، قائلا: " ماله علاج بالسعودية علاجه برة، بكوبا وأمريكا حسب كلام الأطباء، ركبوا له فلتر عشان لا تطلع الجلطه لدماغ والحين بغيبوبة بسبب جلطة بالقالب، غيبوبة مفتعلة طبيا".

 

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المملكة
مرض
عبدالعزيز الشمري
الجلطات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
الله يشفيه ويعافيه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
الله يشفيه ممافيه .. آمين ..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13686
منذ يوم
الله يشفيه ويعافيه.
عماش
عماش عدد التعليقات : 7
منذ يوم
عاجل وهام وصلو رسالتي للشمري علاجك باذن الله بسيط ولايحتاج كوبا او غيرها عليك بحجامة الكاهل والعضد الايسر وتحت القلب وماتشوف الا العافية كلامي عن تجربة وخبره وانا مسئول عن كلامي وشكرا ع س ح
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ 12 ساعة
جزاك الله خير الجزاء ي عماش
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 12 ساعة
جزاك الله خير يا اخ عماش ، لا عدمناك ولا عدمنا امثالك من الخيّرين ..

.. بس ما ادري هو الحجامين يعرفون الأماكن اللي انت تقصدها ، اماكن التحجيم او لاء ..؟

.. على كل حال بيض الله وجهك ، وإن شاء الله اللي يعرفون المريض يوصلون له كلامك هذا ، بارك الله فيك ..

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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