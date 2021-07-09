فيديو..الممثل عبدالعزيز الشمري يكشف إصابته بمرض يسبب له جلطات متكررة

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشف الممثل عبد العزيز الشمري، عن معاناته من "ارتفاع لزوجة الدم" ما يتسبب في إصابته بجلطات، مناشدا الجهات المسؤولة بالتدخل.
وظهر الشمري في مقطع فيديو من داخل المستشفى، معلقا: "الله يجزاكم خير وياليت توصلوا صوتكم للمسؤولين حيث اني اعاني من ارتفاع لزوجة الدم ويسبب لي جلطات كثيرة وصلوا الصوت لعل الله ينفع بكم".
ومن جانبه أوضح نجل الشمري أن ارتفاع اللزوجة يسبب لوالده جلطات متكررة، قائلا: " ماله علاج بالسعودية علاجه برة، بكوبا وأمريكا حسب كلام الأطباء، ركبوا له فلتر عشان لا تطلع الجلطه لدماغ والحين بغيبوبة بسبب جلطة بالقالب، غيبوبة مفتعلة طبيا".
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