فايز المالكي لنجل عبدالعزيز الشمري: انتبه لوالدك واترك تويتر

أميرة خالد (صدى):
رد الفنان فايز المالكي، اليوم الاثنين، على نجل زميله الفنان عبدالعزيز الشمري، الذي هاجم المالكي بعدما طالبه بالتفاعل مع أزمة والده الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.
وكان عبدالعزيز الشمري، قد تعرض لجلطة منذ حوالي 3 أشهر نقل على إثرها إلى المستشفى لتستمر بعدها معاناته الصحية؛ حيث شكا حينها من تجاهل بعض صناع مسلسل "علوم الأولين2" لأزمته الصحية وعدم التواصل معه للاطمئنان عليه.
وكتب نجل عبدالعزيز الشمري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة وجه فيها اللوم إلى فايز المالكي قائلًا: "أنت صديق أبوي تكفون أبوي قدامي مريض"، مضيفًا: "فايز المالكي ما يرد لأنه ما في شو إعلاني له".
وأعاد فايز المالكي نشر تغريدة نجل الشمري، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" معلقًا عليها: "أسأل الله أن يشفي والديك.. وأنصحك انتبه لوالدك واترك تويتر ما بيدنا إلا الدعاء.. تحياتي"؛ ليعود المالكي بعد ذلك ويحذف التغريدة.