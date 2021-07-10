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ارتفاع عدد ضحايا حادث "إشارة الضرس" في عسير

منذ يومين
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ارتفاع عدد ضحايا حادث "إشارة الضرس" في عسير

أبها (صدى):
وصل عدد ضحايا حادِث الشاحنة التي سحقت عدداً من السيارات التي كانت تصطف عند إشارة حي "الضرس" بمحافظة محايل عسير، إلى 3 أشخاص.

وكشفت تقارير أن المتوفى الأخير يعاني من إصابات خطيرة جراء الحادث، كما نُقل إثر ذلك إلى مستشفى محايل العام لكنه توفي مؤخراً عن عمر يناهز 37 عاماً، وفقًا لقناة " العربية".

وأضافت التقارير أن هناك مصاب آخر "مصري الجنسية" يبلغ من العمر 52 عاماً، ولا يزال يتلقى العلاج من الإصابات المتوسطة التي لحقت به.

ويذكر أن إدارة المرور في عسير، كشفت أن سبب الحادث يعود لتعطل حدث في مكابح الشاحنة أثناء سيرها.

وكانت "صدى" نشرت خبرا عن واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة في محايل عسير، بالإضافة إلى تغطية عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحادث المروع.

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تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير 

الإدارة العامة للمرور
محايل عسير
شاحنة كبيرة
مركبات متوقفة
إشارة مرور الضرس

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ يوم
هذا يعتبر إهمال ليش لم يعمل صيانة لشاحنة ولم يكترث لها ؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
(( إنا لله وإنا إليه راجعون ))

.. الله يرحمه ويرحم من توفوا ويحسن عزاء من فقدهم ويشفي من أصيب .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14542
منذ يوم
قدر المستطاع.. أحيانا ما يقدر المواطن ناهيك عن المقيم على الصيانة من كثر تنافس الأولويات وتزاحم الالتزامات والمصروفات. إلا الفرامل فهي روح السيارة. قدر الله وما شاء فعل

من لم يمت بالسيف مات بعلةٍ .. عددت الأسباب والوطن واحد
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 143
منذ يوم
الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين
ابو بدر
ابو بدر عدد التعليقات : 21
منذ يوم
في البداية قالو ان السايق في حاله غير طبيعية واليوم عطل فني

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أحدث التعليقات

سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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