ارتفاع عدد ضحايا حادث "إشارة الضرس" في عسير

أبها (صدى):
وصل عدد ضحايا حادِث الشاحنة التي سحقت عدداً من السيارات التي كانت تصطف عند إشارة حي "الضرس" بمحافظة محايل عسير، إلى 3 أشخاص.
وكشفت تقارير أن المتوفى الأخير يعاني من إصابات خطيرة جراء الحادث، كما نُقل إثر ذلك إلى مستشفى محايل العام لكنه توفي مؤخراً عن عمر يناهز 37 عاماً، وفقًا لقناة " العربية".
وأضافت التقارير أن هناك مصاب آخر "مصري الجنسية" يبلغ من العمر 52 عاماً، ولا يزال يتلقى العلاج من الإصابات المتوسطة التي لحقت به.
ويذكر أن إدارة المرور في عسير، كشفت أن سبب الحادث يعود لتعطل حدث في مكابح الشاحنة أثناء سيرها.
وكانت "صدى" نشرت خبرا عن واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة في محايل عسير، بالإضافة إلى تغطية عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحادث المروع.
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